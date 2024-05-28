ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Θα διαψεύσουμε τις δημοσκοπήσεις στις ευρωεκλογές

Στη τελική ευθεία των Ευρωεκλογών στο ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής δηλώνουν αισιόδοξοι για την αύξηση των ποσοστών του και πως είναι εφικτός ο στόχος για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

Το κατέστησαν σαφές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος και Μιχάλης Κατρίνης οι οποίοι μαζί με τον εκπρόσωπο Τύπου, Θανάση Γλαβίνα, ξεκίνησαν προεκλογικές συνεντεύξεις στη Χαριλάου Τρικούπη. «Έχουμε στοιχεία ότι θα ανατραπεί η εικόνα των δημοσκοπήσεων, όπως η αυξημένη συσπείρωση και το θετικό ισοζύγιο εισροών», τόνισε ο κ. Γλαβίνας.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφεραν ότι τα μηνύματα είναι θετικά απ' όλη τη χώρα και κάλεσαν όσους διαχρονικά στήριξαν την παράταξη να συμβάλλουν και τώρα για ένα καλό αποτέλεσμα με κεντρικό σύνθημα το κεντρικό μήνυμα στο προεκλογικό φυλλάδιο του κόμματος και στα τηλεοπτικά σπότς: «Μπορούμε και αξίζουμε περισσότερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

Επέμειναν πώς μόνο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μπορεί να είναι η αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη κι όχι η life style αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.

Άσκησαν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το πρόστιμο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΑΑΔΠΧ στο Υπουργείο Εσωτερικών εξαιτίας της διαρροής των emails των αποδήμων και ζήτησαν ευθέως την παραίτηση της υπουργού Νίκης Κεραμέως, για την οποία δήλωσαν ότι είναι έκθετη και δεν της έχουν καμία εμπιστοσύνη γιατί «λέει ψέματα».

«Αντί να αμφισβητεί το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής και να αφήνει υπονοούμενα για προσφυγή στο ΣτΕ θα πρέπει να συμμορφωθεί», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως γίνεται απόπειρα συγκάλυψης, κάνοντας λόγο για τριγωνική σχέση Υπουργείου Εσωτερικών, Μεγάρου Μαξίμου και γραφείων της ΝΔ.

Ωστόσο οι κ.κ. Γλαβίνας, Μάντζος και Κατρίνης κατέστησαν σαφές ότι δεν αμφισβητούν την εκλογική διαδικασία ούτε το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Επίσης άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να συζητήσει το ΠΑΣΟΚ την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές εφόσον αξιολογηθεί στις Ευρωεκλογές και υπάρξουν οι πολιτικές προϋποθέσεις εμπιστοσύνης.

Τους ίδιους υψηλούς τόνους είχε η κριτική τους για την ακρίβεια όπου κατέκριναν τη κυβέρνηση της ΝΔ και τον πρωθυπουργό πως στη πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή υπεκφεύγουν κερδίζοντας χρόνο με την επιστολή σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο διαβεβαίωνε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και θα τελειώναμε μέχρι τα Χριστούγεννα. «Την κυβέρνηση χαρακτηρίζουν η αδράνεια, η αδυναμία, η ανικανότητα να ελέγξει την κερδοσκοπία που την πληρώνουν οι πολίτες κάθε εβδομάδα που αγοράζουν όλο και λιγότερα προϊόντα», τόνισαν.

Πρότειναν τη συγκρότηση ενιαίας Αρχής Καταναλωτή, μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα όσο ο πληθωρισμός είναι ψηλά κι ελέγχους και πρόστιμα που θα αποτρέπουν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Ο Δημήτρης Μάντζος αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός ενώ ταυτόχρονα χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς που υπονομεύει τα δίκαια αιτήματα των Παλαιστινίων, «κρατώντας δέσμιο έναν λαό χωρίς πατρίδα», όπως είπε.

Ο αρμόδιος τομεάρχης Εξωτερικών επισήμανε την πάγια διαχρονική θέση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου για ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους ώστε να προκύψει μόνιμη λύση του προβλήματος.

Όσον αφορά στις μετεκλογικές εξελίξεις ο Θανάσης Γλαβίνας επανέλαβε τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι θα πάρει πρωτοβουλίες διαλόγου για συνεργασία με όμορες πολιτικές δυνάμεις της Κεντροαριστεράς στη βάση προγραμματικών και πολιτικών προταγμάτων. «Μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τον οδικό χάρτη αυτής της διαδικασίας», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.