Τουρκία: Δεν αποδεχόμαστε τις θέσεις της Αθήνας - Λευκωσίας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Δεν αποδεχόμαστε τις θέσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο» διαμηνύει η Άγκυρα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι το μνημόνιο καταρτίστηκε «σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς ναυτικού δικαίου».



Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας «το Μνημόνιο Συνεργασίας για τις Θαλάσσιες Δικαιοδοσίες που υπογράφηκε μεταξύ της χώρας μας και της Λιβύης το 2019 καταρτίστηκε με τρόπο που προστατεύει τα δικαιώματα και των δύο χωρών στο πλαίσιο της ισότητας, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας κοινοποιήθηκε στον ΟΗΕ τόσο από τη χώρα μας όσο και από τη Λιβύη».



«Ο χαρακτηρισμός του Μνημονίου Συνεννόησης μας ως ᾽᾽παράνομου" ως αποτέλεσμα των μονομερών πολιτικών οδηγιών της Ελλάδας και της ''Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου'' δεν είναι αποδεκτός από πλευράς μας. Το Μνημόνιο καθορίστηκε σύμφωνα με τη μέση γραμμή μεταξύ των ηπειρωτικών εδαφών, την αρχή του μη αποκλεισμού και την αρχή της ισότητας» ισχυρίζονται οι τουρκικοί κύκλοι.

Φρένο στο τουρκολιβυκό μνημόνιο επιδιώκει να βάλει στο μεταξύ η Αίγυπτος προκειμένου να μην επικυρωθεί από τη Βουλή του Τομπρούκ.

Αιγύπτιος αξιωματούχος ανέφερε μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας του στην ιστοσελίδα Middle East Eye, ότι το Κάιρο εκφράζει την έντονη ανησυχία του, καθώς, σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης επικυρώσει τη συμφωνία που είχε αρχικά υπογραφεί το 2019 από τη δυτική, αντίπαλη κυβέρνηση της χώρας, ενδέχεται να προκληθούν εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη Βεγγάζη μεταβαίνει την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.