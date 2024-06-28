Μητσοτάκης: «Υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο:

«Μια πολύ καλή βραδιά για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Κάγια Κάλας και στον Αντόνιο Κόστα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε».

A very good evening for Europe. Congratulations to @vonderleyen, @kajakallas, and @antoniocostapm. Μany challenges ahead, and we must tackle them together. #EUCO — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 27, 2024

Πηγή: skai.gr

