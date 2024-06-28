Λογαριασμός
Μητσοτάκης: «Υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε»

«Μια πολύ καλή βραδιά για την Ευρώπη. Συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην Κάγια Κάλας και στον Αντόνιο Κόστα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε».

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο:

Πηγή: skai.gr

