Μετά τις αντιδράσεις, η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζει τη δική της απάντηση στη σειρά Famagusta που προβάλλεται στο Netflix, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με όσα είπε στη σημερινή ενημέρωση ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το υπουργείο ετοιμάζει ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί και στο κρατικό τουρκικό κανάλι, που θα περιγράφει τις «θηριωδίες» των Ελλήνων.

Το ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί από το TRT Belgesel στις 9 Σεπτεμβρίου αφηγείται «τη σκληρότητα και τον πόνο που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός στους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας βάσει αντικειμενικών και ιστορικών ντοκουμέντων» ανέφερε ο Ζέκι Ακτουρκ.

Αναλυτικά δήλωσε: «Είναι σαφές ότι η σειρά που ονομάζεται ‘Famagusta’ και παρόμοιες προκλητικές πρωτοβουλίες, με στόχο τη μαύρη προπαγάνδα, που ανακοινώνεται ότι θα μεταδοθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα, και που περιλαμβάνουν μεγάλη ασέβεια στις αγαπημένες μνήμες των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας, που δολοφονήθηκαν βάναυσα από τις ελληνοκυπριακές συμμορίες διαστρεβλώνοντας ιστορικά δεδομένα, δεν θα ωφελήσουν κανέναν, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής πλευράς.

Τέτοιες μάταιες προσπάθειες που δυσφημούν την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, η οποία έφερε ειρήνη και ηρεμία και στις δύο πλευρές, εξυπηρετούν το αδιέξοδο. Βλάπτει το περιβάλλον ασφαλείας που παρέχεται στο νησί.

Από την άλλη, το ‘50ο Επετειακό Ντοκιμαντέρ’ που ετοιμάζει το υπουργείο μας, το οποίο αφηγείται τις πραγματικότητες των λόγων που οδήγησαν στην Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο και όχι κατασκευασμένα σενάρια, θα μεταδοθεί σε διάφορες πλατφόρμες με αγγλικούς υπότιτλους.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδερφούς μας, όπως κάναμε μέχρι τώρα, όσον αφορά την εθνική μας υπόθεση, την Κύπρο.

Επίσης το ντοκιμαντέρ με τίτλο ‘H επόμενη μέρα ‘, το οποίο αφηγείται τη σκληρότητα και τον πόνο που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός στους Τούρκους κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας βάσει αντικειμενικών και ιστορικών ντοκουμέντων, θα μεταδοθεί στο TRT Belgesel στις 9 Σεπτεμβρίου».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του «Σχεδίου Εφαρμογής Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2024» μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί τον Διοικητή της 1ης Στρατιάς Ελλάδας (Λάρισα/Ελλάδα) στις 11-12 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

