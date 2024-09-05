Στο «καυτό» ερώτημα των ημερών που απασχολεί το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, κλήθηκε να απαντήσει ο Χρήστος Σπίρτζης μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αναφορικά με το ενδεχόμενο διαγραφής του από το κόμμα.

«Αν διαγραφώ θα είναι τιμή μου, γιατί διατύπωσα τις απόψεις μου που δε θα σταματήσω να τις λέω», τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο, αλλά την τακτική του στις ευρωεκλογές, καθώς τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά.

«Δεν μπορεί η ΝΔ να έχει καταρρεύσει στο 28% και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι στο 14,9», υπογράμμισε και συμπλήρωσε «Ο κ. Κασσελάκης όταν βγήκε πρόεδρος έταζε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα ή έστω θα έχουμε μικρή διαφορά»

Ο κ. Σπίρτζης συνεχίζοντας την κριτική του, τόνισε ότι το κόμμα δεν λειτουργούσε συλλογικά καθώς δεν συνεδρίαζαν τα όργανα ενώ στην ερώτηση εάν είναι ακατάλληλος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «έχει πολιτική ανεπάρκεια και αντί να κάνει προτάσεις έχει μια τάση, η επικοινωνία να σχετίζεται με το πρόσωπό του και με θέματα αλλότρια από την πολιτική».

Η τακτική αυτή όπως είπε «εξυπηρετεί τον κ. Μητσοτάκη, όπως και ότι δημιουργεί συνέχεα θέματα εσωστρέφειας. Έχετε ξαναδεί πρόεδρο κόμματος να καταγγέλλει με ανάρτηση για μαύρα χρήματα πρώην πρόεδρο; Ή να κάνει βίντεο και να καταγγέλλει ότι τα στελέχη του θα πάνε σε άλλο κόμμα με αρχηγό που θα ορίσει η διαπλοκή;» και συμπλήρωσε «ο μόνος που στηρίζει τη διαπλοκή με αυτά που κάνει είναι ο κ. Κασσελάκης».

«Ο μόνος που στηρίζει τον Μητσοτάκη είναι ο Κασσελάκης», τόνισε αναφέροντας παράλληλα ότι σε μικρό χρονικό διάστημα ο Στέφανος Κασσελάκης, έχει διαιρέσει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν έχει πολιτική ομάδα που να τον πλαισιώνει για να αποφύγει μεγάλες γκάφες».

«Το Σαββατοκύριακο στην ΚΕ την ίδια ημέρα οι φορείς θα είναι από το Βελίδειο για να διαδηλώνουν ενάντια στα κυβερνητικά μέτρα. Έχετε ξαναδεί κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης την ημέρα που γίνονται συγκεντρώσεις για την κυβερνητική επιτροπή να ορίζει ΚΕ;», διερωτήθηκε.

Για το ποια μπορεί να είναι η λύση, ο κ. Σπίρτζης είπε ότι όλα είναι ανοιχτά και πιθανά, καταλήγοντας ότι αν ο κ. Κασσελάκης αγαπάει τον ΣΥΡΙΖΑ να φύγει μόνος του.

Αναφορικά με το νέο όνομα, ο ίδιος όπως είπε το «θεωρεί σωστό αν παραμείνει ο Στ. Κασσελάκης γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την ιστορία του».

