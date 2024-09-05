Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με το πολυαναμενόμενο πακέτο παροχών βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη το μεσημέρι της Πέμπτης.

«Αυτό το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει ο πρωθυπουργός είναι να βγάζει ένα μεγάλο καλάθι για να γίνει προσωρινά ευχάριστος, υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές. Κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαβεβαιώνοντας ότι «βρισκόμαστε σε μια πορεία για μέσο μισθό 1.500 ευρώ»

Όπως επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση δεν εξετάζει μείωση του ΦΠΑ στο ελαιόλαδο, ωστόσο θα συνεχίσει στην κατεύθυνση μόνιμων φοροαπαλλαγών. «Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί σε χώρες που προχώρησαν σε προσωρινή μείωση ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το μέτρο αυτό όχι μόνο δεν έφτασε στον καταναλωτή, αλλά οδήγησε σε μείωση τιμών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ισπανία. Αντίθετα, η Ελλάδα έχει για έναν ακόμη μήνα χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», συμπλήρωσε.

«Σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης σχολικών συγκροτημάτων σε Νέα και Παλαιά Πεντέλη»

«Συγκεκριμένες και άμεσες λύσεις τόσο για την αξιοκρατική και ταχεία στελέχωση του Δημοσίου μαζί με το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής του ανθρώπινου δυναμικού του όσο και για τη βελτίωση της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποτελεί την πρώτη γραμμή επαφής του κράτους με τους πολίτες, περιλαμβάνουν οι διατάξεις των δύο νομοθετικών παρεμβάσεων του υπουργείου Εσωτερικών που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προβλέψεις από τα δύο νομοσχέδια. «Με τη θέσπιση του ενιαίου συστήματος ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων επιδιώκεται η παρακίνηση του μόνιμου προσωπικού για την επίτευξη προσδιορισμένων στόχων αλλά και η επιβράβευσή τους για αυτή την επίτευξη. Οι διατάξεις του δεύτερου νομοσχεδίου εστιάζουν στη βελτίωση της λειτουργίας των δήμων με τις κυριότερες παρεμβάσεις να αφορούν στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα με καταβολή σε έως 60 δόσεις για οφειλές που βεβαιώθηκαν έως 31 Αυγούστου 2024», είπε και αναφέρθηκε στη ξεχωριστή πρόβλεψη ειδικά για ευάλωτους οφειλέτες.

Πρόσθεσε ότι με τις διατάξεις που φέρνει το υπουργείο Εσωτερικών επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των χερσαίων συνοριακών σταθμών και ορίζονται οι οικείες αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας ως αρμόδιες για τα συστήματα αναβάθμισης συντήρησης, επέκτασης, λειτουργίας και κατασκευής των σταθμών.

Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες παρατηρείται με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Το πρώτο επτάμηνο του 2024 οι καταγεγραμμένες ώρες υπερωριών έφθασαν στο1,53 εκατ, σημειώνοντας αύξηση συγκριτικά με το αντίστοιχο επτάμηνο προηγούμενων ετών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αύξησης των δηλωθεισών υπερωριών ανά κλάδο αποτελούν τα σούπερ μάρκετ, όπου από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου μέχρι το τέλος του 2023 παρατηρήθηκε σωρευτική αύξηση ύψους 61,2%.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων καθότι έτσι παρακολουθείται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και καταπολεμώνται οι καταχρηστικές πολιτικές των αδήλωτων υπερωριών και των παράνομων μεταβολών και υπερβάσεων του εργασιακού χρόνου», υπογράμμισε.

Ακολούθως αναφέρθηκε στους ελέγχους που έγιναν μετά από καταγγελίες πολιτών σε 630 παραλίες της χώρας μέσα σε 60 μέρες τονίζοντας ότι πρόκειται για τους πιο εκτεταμένους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί ποτέ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στις ελληνικές παραλίες, στους οποίους συνέδραμαν η εφαρμογή mycoast και η χρήση drones. «Δεσμευτήκαμε ότι θα επικρατήσει νομιμότητα στις παραλίες κι αυτό έγινε πράξη στη συντριπτική πλειονότητά τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Από σήμερα αρχίζει η διάθεση 67.652 αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων κοινωνικού ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και θεάτρου των οποίων η ισχύς διαρκεί έως τις 30 Μαΐου του 2025 και απευθύνονται στους δικαιούχους του οργανισμού αγροτικής εστίας δηλαδή σε αγρότες και τις οικογένειές τους, προγράμματα που υλοποιούμε από το υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του ΟΠΕΚΑ», επεσήμανε, αναφέροντας ότι ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων υπερβαίνει τις 125.000 κι ο προϋπολογισμός όλων των προγραμμάτων ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ήταν οι μειώσεις στο αντίτιμο των διοδίων έως και 3 ευρώ για τους χρήστες ΙΧ , οι οποίες προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης του ποσού των15,8 εκατ ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο όφελος του Δημοσίου από την αναχρηματοδότηση του έργου αυτοκινητόδρομος Μαλλιακός - Κλειδί.

Μίλησε ακολούθως για τις εργασίες που πραγματοποιούνται σε σχολικά συγκροτήματα στη Νέα και Παλαιά Πεντέλη με στόχο την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Στόχος των παρεμβάσεων ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 500.000 ευρώ είναι τα σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά στις 11 Σεπτεμβρίου.

«Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την έναρξη της 88ης ΔΕΘ, το Σάββατο ( 7/9) θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στις 7.30 το απόγευμα ενώ την Κυριακή (8/9) θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στις 12.00 το μεσημέρι», είπε ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του.

Πηγή: skai.gr

