Τη σύνθεση του Think Tank Υγείας ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία το οποίο, όπως αναφέρει, στελεχώνουν ιατροί και νοσηλευτές με εμπειρία τόσο στη μάχιμη ιατρική όσο και στην ιατρική έρευνα και τη διοίκηση δομών υγείας.

Το Think Tank Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαρτίζουν συγκεκριμένα οι Στέργιος Καίδας, Ελένη Χαρατσή Γιωτάκη, Δημήτρης Παπαδημητριάδης, Κωνσταντίνος Ρίτης, Ευσταθία Χρονοπούλου, Γιώργος Γερμανίδης, Χρήστος Ρόκος, Κωνσταντίνος Κουφατζίδης, Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Στέργιος Καίδας

Σπούδασε Φυσικός στο ΕΚΠΑ και έλαβε υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. στην Μ. Βρετανία στην Ιατρική Φυσική. (M.Sc. Medical Physics.) Απέκτησε νοσοκομειακή εμπειρία στη Μ. Βρεττανία, NHS και στη συνέχεια ασχολήθηκε με σχεδιασμό νοσοκομείων που αφορά την Ιατρική Πράξη και ιδιαίτερα με την Βιοϊατρική τεχνολογία με πεδίο εφαρμογής μια σειρά από Πανεπιστημιακά και Γενικά Νοσοκομεία και εξειδικευμένα έργα όπως η μονάδα ΜΕΘ 50 κλινών που ήταν δωρεά της Βουλής στο Γ.Ν. Σωτηρία. Αρκετές τεχνολογίες που υιοθέτησε πρώτος, βοήθησαν στην εξοικονόμηση πόρων και την κλινική οργάνωση των νοσοκομείων.

Ελένη Χαρατσή Γιωτάκη

Γιατρός Παθολόγος-Διαβητολόγος. Διετέλεσε καθηγήτρια Παθολογίας της Νοσηλευτικής Σχολής του Παν/μιου Ιωαννίνων.

Υπηρέτησε ως γιατρός του ΕΣΥ στην πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ιωαννίνων και εργάστηκε στη συγκρότηση και δημιουργία του ΕΣΥ.

Έχει συγγραφικό έργο για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων όπως Διαβήτης, Υπέρταση και Υπερλιπιδαιμία.

Έχει 145 διεθνείς αναφορές (Citations /ISI)) στο επιστημονικό της έργο. Είναι επικεφαλής ερευνήτρια σε 5 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και επιστημονικά προγράμματα. Έχει εκπονήσει 51 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με δυο βραβεία.

Δημήτρης Παπαδημητριάδης

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διεθνή Πολιτική Υγείας στο London School of Economics (LSE). Εξειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική και στην Ψυχοθεραπεία στο Λονδίνο (στο Royal Free Hospital and UCL School of Medicine) και περαιτέρω στην Αθήνα (στο Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής).

Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Ιατρικής και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.

Έχει συγγράψει βιβλία για το άγχος και την κατάθλιψη, παραχωρεί ομιλίες, σχολιάζει στα ΜΜΕ και αρθρογραφεί τακτικά στον Τύπο για την ευαισθητοποίηση στα θέματα ψυχικής υγείας και στα μείζονα κοινωνικά ζητήματα.

Η δράση του έχει αναγνωριστεί με επαίνους από την Επιστημονική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ έχει τιμηθεί με το βραβείο "Κοινωνία των Πολιτών" από τους συντάκτες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τον Νικήτα Λιοναράκη.

Κωνσταντίνος Ρίτης

Καθηγητής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975-1981) και κατέχει τις ειδικότητες της Παθολογίας και Αιματολογίας. Είναι διευθυντής της Α΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και του εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας. Υπηρετεί επί 40 χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας, σε νοσοκομειακό επίπεδο, από διάφορες θέσεις ευθύνης. Δραστηριοποιείται επί 30 χρόνια στη μεταφραστική ιατρική και έρευνα, με εστιασμό στη φυσική ανοσία και τις σχετιζόμενες με αυτήν παθήσεις. Περιέγραψε για πρώτη φορά (2006) σε παγκόσμιο επίπεδο, μηχανισμό της ανοσοθρόμβωσης σε ανθρώπινο κλινικό μοντέλο. Η περαιτέρω συνεχής έρευνά του στο πεδίο της ανοσοθρόμβωσης, απέδωσε καρπούς στην περίοδο της πανδημίας και αποδεδειγμένα συνέδραμε διεθνώς στη διαμόρφωση του τρόπου σκέψης, κατανόησης και αντιμετώπισης της COVID-19. Συμπεριλαμβάνεται στο 2% των κορυφαίων ερευνητών της λίστας του Πανεπιστημίου Stanford.

Ευσταθία Χρονοπούλου

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, τελείωσε την Παιδιατρική ειδικότητα στο London Deanery και την Παιδιατρική υποειδικότητα στις ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού στα παιδιατρικά νοσοκομεία Evelina και Great Ormond Street του Λονδίνου. Από το 2013 και ως σήμερα είναι διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Μπρίστολ, με εξειδίκευση στις ενδογενείς διαταραχές του Μεταβολισμού. Παράλληλα με την καθημερινή ιατρική πράξη, ασχολείται με τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και μελετών σε τακτική βάση, συμμετέχει ως ομιλήτρια σε εθνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια, συμμετέχει σε κλινικές μελέτες και δοκιμές και έχει στενή συνεργασία με τις οργανώσεις ασθενών. Έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης του Αγγλικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις βαθμίδες του με ιδιαίτερη έμφαση στις ροές χρηματοδότησης σπάνιων νοσημάτων και ορφανών φαρμάκων.

Γιώργος Γερμανίδης

Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπαιδεύτηκε στην Γαστρεντερολογία στο τμήμα Ηπατολογίας και Γαστρεντερολογίας του Δωδέκατου Πανεπιστημίου των Παρισίων και στη Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Henri Mondor, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Daniel DHUMEAUX, προέδρου της Γαλλικής Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος. Εργάστηκε στο Γ.Ν.Θ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» έως τον Μάρτιο 2007 και από 30 Μαρτίου 2007 ως επιμελητής Α΄ ΕΣΥ Γαστρεντερολογίας, στην Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ, Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ. Το 2022 εξελέγη στην βαθμίδα του καθηγητή Α' Γαστρεντερολογίας ΑΠΘ, θέση που υπηρετεί έως σήμερα. Έλαβε συνολικά 7 πανελλήνια βραβεία ερευνητικής δραστηριότητας. Η συνολική επιστημονική μου δραστηριότητα αποτυπώνεται σε 104 πλήρεις επιστημονικές εργασίες.

Χρήστος Ρόκος

Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Επιστημονικός συνεργάτης της Α' Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία. Μέλος της MENSA.

Κωνσταντίνος Κουφατζίδης

Είναι οδοντίατρος και ιατρός, απόφοιτος αμφοτέρων των τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιδημιολογία και την Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι ειδικευόμενος στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός (γναθοχειρουργός), εκλεγμένο μέλος της ΓΣ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ), ενώ έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (2022-2024). Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως οδοντίατρος στον ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα έχει προϋπηρεσία σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως οι άστεγοι (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων) και οι κρατούμενοι (Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού). Έχει αναπτύξει πλούσια κοινωνική δράση με τη διοργάνωση αιμοδοσιών και προληπτικών επισκέψεων σε σχολεία, ενώ κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του στο ΕΣΥ.

Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Είναι νοσηλευτής-επιδημιολόγος και εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην "Οργάνωση και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας" και στη "Δημόσια Υγεία", και αριστούχος διδάκτωρ επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, εργάστηκε ως συντονιστής του προγράμματος συνδρομικής επιτήρησης στο ΚΕΕΛΠΝΟ (νυν Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας), στη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης συνεργάστηκε με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ενώ διατηρεί μακροχρόνια επιστημονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Διδάσκει επιδημιολογία και μεθοδολογία της έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο στις ιατρικές σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης και έχει λάβει μέρος ως εκπαιδευτής σε αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα στο αντικείμενο της επιδημιολογικής επιτήρησης και διερεύνησης επιδημιών. Έχει συμμετάσχει, από θέσεις ευθύνης, στη διενέργεια εθνικών επιδημιολογικών μελετών και διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια εστιάζοντας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων, τους εμβολιασμούς και τα προβλήματα υγείας ευάλωτων ομάδων.

