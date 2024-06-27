«Μετά από 25 μήνες προανάκρισης, η υπόθεση των υποκλοπών επιτέλους κινείται. Καλούνται οι πρώτοι ύποπτοι», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως υπογραμμίζει ο ίδιος «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να υπάρξει ενημέρωση για το πόσοι στόχοι του Predator είχαν τεθεί ταυτόχρονα υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ. Αυτό για να καταδειχθεί το ενιαίο κέντρο παρακολούθησης και ο ρόλος των

Δημητριάδη - Κοντολέων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει ενημέρωση και για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε η Intellexa σε Μαξίμου και ΕΥΠ για ζητήματα διακρατικής συνεργασίας, κάτι που έχει τεκμηριωθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα» και προσθέτει:

«Ακόμη έχουμε ζητήσει το πόρισμα του υπουργείου Εξωτερικών για τις άδειες εξαγωγής του Predator που δόθηκαν σε Intellexa και Krikel από τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Γιάννη Σμυρλή. Ελπίζουμε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου η Γεωργία Αδειλίνη να μας δώσει εγκαίρως τις απαντήσεις για αυτά τα θέματα. Δεδομένου ότι, τα άτομα που σήμερα καλεί η Δικαιοσύνη ως υπόπτους είχαν φυγαδευθεί τον Σεπτέμβριο του 2022 από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής με απόφαση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, κάτι που θέλω να πιστεύω ότι θα υποστηρίξουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Πηγή: skai.gr

