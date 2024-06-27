Η σύνθεση του Think Tank Στεγαστικής Πολιτικής, ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι τα μέλη του έχουν μακρόχρονη εμπειρία στους σχετικούς τομείς.

Συγκεκριμένα, το Think Tank Στεγαστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαρτίζουν οι Κωνσταντίνος Χαχλάκης, Σωτήρης Λούστας, Θεμιστοκλής- Ανδρέας Μπάκας και η Ιωάννα Ρωμίνα Γουδέβενου.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά:

Κωνσταντίνος Χαχλάκης

Είναι αρχιτέκτονας μηχανικός με δίπλωμα από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολεοδομία-Χωροταξία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μελετητής με πλούσια εμπειρία σε ιδιωτικά και δημόσια κτιριακά έργα όλων των κλιμάκων με βαθιά γνώση του πλαισίου παραγωγής του κτισμένου περιβάλλοντος στη χώρα μας. Εργάζεται επί σειρά ετών στον ιδιωτικό τομέα.

Σωτήρης Λούστας

Εργάζεται ως τραπεζικός αναλυτής. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και δίπλωμα Data Science in Real Estate από το ΜΙΤ. Με πολυετή εμπειρία στο risk management μη κερδοσκοπικών/συνεταιριστικών επιχειρήσεων στέγασης που δραστηριοποιούνται στην Σουηδία και σε άλλες Σκανδιναβικές χώρες.

Θεμιστοκλής - Ανδρέας Μπάκας

Είναι απόφοιτος MSc (Master of Science) στη Χρηματοοικονομική Επένδυσης Ακινήτων από το Πανεπιστήμιο Oxford Brookes και το MBA (Master in Business Administration) στη Διοίκηση Έργων από το Πανεπιστήμιο του East London. Υπηρετεί ως οικονομικός αναλυτής με ειδίκευση στη στεγαστική πολιτική. Παρείχε στοιχεία για την αγορά ακινήτων στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών - Τμήμα Ανάλυσης Τιμών Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος από το 2008 έως το 2018. Έχει επίσης συμμετάσχει ως συνομιλητής και εμπειρογνώμονας για τον κλάδο του Real Estate σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι ενεργό μέλος εγχώριων και διεθνών επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών και έχει σημαντική παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, με πάνω από 4.500 δημοσιεύσεις.

Ιωάννα Ρωμίνα Γουδέβενου

Κατέχει Master στις Κοινωνικές Επιστήμες και στο Διεθνές Δίκαιο. Είναι απόφοιτη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εργάζεται στον τομέα του Real Estate. Επίσης δραστηριοποιόταν στην διαχείριση Ακινήτων σε Επενδυτική Εταιρεία.

