ΠΑΣΟΚ: Στην τακτική συνεδρίαση του Πειθαρχικού, τη Μεγάλη Τρίτη, η απόφαση για Μπατζελή

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Πειθαρχικού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την Κατερίνα Μπατζελή, χωρίς να ληφθεί απόφαση για την τύχη της βουλευτού, η οποία παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με αφορμή δήλωσή της στην οποία είχε χαρακτηρίσει «τοξική και λανθασμένη» δήλωση-απάντηση του ΠΑΣΟΚ προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά.

Το όργανο του κόμματος αποφάσισε ότι η ετυμηγορία για την κυρία Μπατζελή θα βγει στην τακτική συνεδρίαση του Πειθαρχικού που θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Τρίτη.

Η κατηγορία που αποδίδεται στην κυρία Μπατζελή είναι αυτή της προσβολής και της μομφής προς τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Η Κατερίνα Μπατζελή θα δώσει τις εξηγήσεις της στην επικείμενη τακτική συνεδρίαση του Πειθαρχικού, καθώς σήμερα, στην έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου, δεν τοποθετήθηκε.

Νωρίτερα, προσερχόμενη στο Πειθαρχικό η κυρία Μπατζελή ανέφερε σε πηγαδάκι δημοσιογράφων: «Εμπιστεύομαι την εσωκομματική διαδικασία. Η ενότητα του κόμματος στηρίζεται στα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίασης έπεσε η πρόταση να τεθεί το ζήτημα στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του οργάνου, κάτι που «διαβάζεται» ως πρόθεση να επιβληθεί αυστηρότερη ποινή.

Κι αυτό γιατί, στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση, βάσει του κανονισμού του κόμματος, η ανώτερη ποινή που μπορούσε να επιβληθεί ήταν η αναστολή της κομματικής ιδιότητας της κυρίας Μπατζελή έως τρεις μήνες.

Άλλωστε, τις τελευταίες ώρες είχαν ενισχυθεί τα σενάρια για επιβολή αυστηρότερης ποινής, όπως η αναστολή κομματικής ιδιότητας για έξι μήνες ή έναν χρόνο, χωρίς να αποκλείεται πάντα και το χαρτί της διαγραφής.

