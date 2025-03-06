Της Δέσποινας Βλεπάκη

Για αλαζονεία και αμετροέπεια κατηγορούν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχολιάζοντας την παρουσία του μέσα στη Βουλή. Σημειώνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν ζήτησε ούτε ένα συγνώμη για τον τρόπο διαχείρισης της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και για την ασπίδα προστασίας που άπλωσε στους υπουργούς του και δεν έλαβε κανένα μήνυμα από την κραυγή της κοινωνίας για ένα επιτέλους αποτελεσματικό και σύγχρονο κράτος, που ο ίδιος απέτυχε παταγωδώς να προσφέρει.

«Η κυβέρνηση, η οποία στα μάτια του κόσμου είναι ένοχη για συγκάλυψη και σύμφωνα με το αφήγημα της είναι ανίκανη, δεν μπορεί να σταθεί. Οι Έλληνες αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο. Χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή για να μπει τέλος στην παρακμή» συμπύκνωναν στη Χαριλάου Τρικούπη το διακύβευμα της πρότασης δυσπιστίας.

Όσο για τη φράση του Πρωθυπουργού που αποκάλεσε τα κόμματα που συνυπέγραψαν την πρόταση δυσπιστίας “συμμαχία των προθύμων του μηδενισμού” και τον Νίκο Ανδρουλάκη “ουρά της Κωνσταντοπούλου" στελέχη της πράσινης παράταξης σχολίαζαν:

«Η κυβέρνηση επί 3 ημέρες θα λογοδοτήσει για την εγκληματική ανικανότητα της και την αποτυχία της. Και δεν θα αρκούν τα πολυφορεμένα τσιτάτα που ακούσαμε στον επίλογο της σημερινής του κοινοβουλευτικής παρουσίας για να αποφύγει τα ερωτήματα στα οποία είναι βαρύτατα εκτεθειμένος με φόντο τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνικού λαού. Είμαστε η ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι μόνο με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ ο λαός μπορεί να του ανοίξει την πόρτα της εξόδου. Οι πολυφορεμενες κορώνες του, δεν αφορούν πια κανέναν».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής που έλαβε πρώτος το λόγο ως εισηγητής της πρότασης μομφής, επεσήμανε από το βήμα της Βουλής ότι η πρόταση μομφής απαιτεί την υπογραφή 50 βουλευτών και ότι δεδομένων των συσχετισμών χρειάζονται κοινοβουλευτικές συνέργειες για την κατάθεση της δυσπιστίας, ενώ χαρακτήρισε παράσταση επιστημονικής φαντασίας το έργο, που όπως σημείωσε ανεβάζουν από την Κυβέρνηση για συνεργασίες.

“Όσον αφορά δε στο πολιτικό σκέλος και στα υπονοούμενα, να το πούμε ξεκάθαρα. Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Βορίδη, αυτή η παράσταση που θέλετε να ανεβάσετε δεν υπάρχει και κατά τούτο δεν χρειάζεται να αναφέρεστε σε αυτήν. Είναι ανύπαρκτη παράσταση επιστημονικής φαντασίας.” σημείωσε ο βουλευτής επικρατείας.

Πρόταση μομφής - Το παρασκήνιο

Η πρόταση μομφής κατατέθηκε τελικά στις 5 το απόγευμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη συνυπογράφουν 85 βουλευτές, οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΕΑΡ, της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, οι βουλευτές του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και οι ανεξάρτητοι Ευάγγελος Αποστολάκης, Γιάννης Σαρακιώτης και Μπαρχάν Μπουράν.

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία είχε κλειδώσει από το βράδυ της Τρίτης κάτι που επιβεβαίωναν τα στρατόπεδα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εχθές προέβαλε αιτήματα για διαμόρφωση του κειμένου και χρήση εκφράσεων τύπου «λαθρεμπόριο καυσίμων» μέσα στην πρόταση δυσπιστίας κάτι που κόλλησε τη διαδικασία για κάποιες ώρες, μέχρι να βρεθεί κοινός βηματισμός και να βγει λευκός καπνός για την κατάθεση της μομφής.

Βέβαια, και από το στρατόπεδο της Κουμουνδούρου φαίνεται πως υπήρξε δυστοκία για την απόφαση τη μομφή να ανακοινώσει ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, κάτι που όμως είχε γίνει και στην πρόταση δυσπιστίας του 2024 για τα χαλκευμένα του σταθμάρχη και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποδεχτεί. Η Χαριλάου Τρικούπη κινήθηκε με την ίδια ρότα, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε με θεσμικό τρόπο την πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης χωρίς διάθεση για καπέλωμα των άλλων προοδευτικών δυνάμεων που συνυπογράφουν.

“Ογδόντα πέντε βουλευτές, τεσσάρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων και ανεξάρτητοι, καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που οι πράξεις της αποτελούν μνημείο εγκληματικής ανικανότητας για την τραγωδία των Τεμπών. Μιας κυβέρνησης βυθισμένης στην αλαζονεία, την αναξιοκρατία και τη διαφθορά. Μιας κυβέρνησης που έχει κόψει δεσμούς με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.” τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Οι εξελίξεις στη Βουλή και κυρίως η καθυστέρηση στην κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας φαίνεται ότι συνέβαλαν καθοριστικά στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να μην παραστεί σήμερα στην προσύνοδο του PES για το Ουκρανικό, παρά την αρχική πρόθεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να δώσει το παρών και στην Ευρώπη. Η προγραμματισμένη πτήση για Βρυξέλλες εξάλλου ήταν αρκετές ώρες πριν τις 5 που τελικά ανακοίνωσε ο ίδιος τη μομφή.

Άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα ΠΑΣΟΚ

Λίγο μετά, οι 33 πια βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (μετά και την προσχώρηση του Πέτρου Παππά) έλαβαν μήνυμα από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρη Μπιάγκη που τους προσκαλούσε σε άτυπη κοινοβουλευτική συνεδρίαση για τον συντονισμό των επόμενων δράσεων.Οι βουλευτές συζήτησαν πως θα κινηθούν παράλληλα με τα Τέμπη μέσα στη συζήτηση ώστε να αναδείξουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών και τη ναρκοθέτηση των Θεσμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα δώσει δυναμικό παρών με ομιλίες στην ολομέλεια με στόχο το συνολικό σφυροκόπημα της Νέας Δημοκρατίας και της ανάδειξης της συνολικής αποτυχίας της.

