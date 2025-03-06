Το μήνυμα ότι η σημερινή γεωπολιτική συγκυρία των διαρκών ανατροπών και αβεβαιότητας απαιτεί τολμηρά και φιλόδοξα μέτρα για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα αναμένεται να επαναλάβει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το πακέτο για την άμυνα (REARM Europe) που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας και υπενθυμίζουν την πρόσφατη παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού μέσω του άρθρου του στους Financial Times για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, όπου μεταξύ άλλων είχε προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου ύψους 100 δισ. ευρώ, ικανό να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην άμυνα.

Ωστόσο, τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν ότι απαιτούνται διευκρινίσεις σε σημαντικές παραμέτρους, όπως η πρόταση για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Συγκεκριμένα η θέση της χώρας μας είναι πως η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής πρέπει να αφορά όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ήτοι να είναι δηλαδή ισότιμη η μεταχείρισή τους ανεξάρτητα από το κατά πόσον καλύπτουν τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες, που φθάνουν το 2% του ΑΕΠ, ή κατά πόσον δεν περνούν το συγκεκριμένο πήχη.

Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταθέσει προς έγκριση από τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που πραγματοποιείται λίγη ώρα πριν από τη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, Διακήρυξη σχετικά με την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και αύξησης της χρηματοδότησής της, ως θεμέλιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Ουκρανία, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η Ευρώπη πρέπει να μιλά με μία και ενιαία φωνή για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως είναι η πιθανότητα μιας ειρηνικής διευθέτησης στην Ουκρανία και η διασφάλιση της ειρήνης, προσθέτοντας με νόημα ότι οι άτυπες Σύνοδοι των τελευταίων εβδομάδων δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ενισχύουν την εντύπωση μιας περαιτέρω διαιρεμένης Ευρώπης.

Ακόμη αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η Ευρώπη οφείλει να συνεχίσει να συζητά με την αμερικανική πλευρά και να γεφυρώσει τις διαφορές υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, με αμερικανική στήριξη στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης θα τονίσει ότι είναι σημαντική η στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και η ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, ώστε να διαθέτει αξιόπιστη αποτροπή, καθώς μια ισχυρή Ουκρανία είναι σε θέση να υπερασπιστεί την ελευθερία της.

