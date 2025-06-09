Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό του Βιετνάμ

Με τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ Phạm Minh Chính, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της 3ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς, στη Νίκαια.

Ο πρωθυπουργός του Βιετνάμ απηύθυνε πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί τη χώρα του, η οποία έγινε αποδεκτή.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο κ.Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Βιετναμέζο ομόλογο του για την πρόσκληση, και εκτίμησε ότι "δεν χρειάζεται να καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια να πείσω τους συνεργάτες μου ότι είναι μια επίσκεψη που αξίζει να πραγματοποιηθεί". Είπε, επίσης, ότι και ο χρόνος της επίσκεψης είναι εξίσου ενδιαφέρων "καθώς εορτάζουμε τα 50 χρόνια των διπλωματικών σχέσεών μας. Θα ήθελα, λοιπόν, να επισκεφθώ το Βιετνάμ πριν από το τέλος του έτους, διότι βλέπω πολλές ευκαιρίες για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων". Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δυο χώρες έχουν πεδία κοινού ενδιαφέροντος και κοινών συμφερόντων, και αναφέρθηκε στη δέσμευση των δυο χωρών στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

"Η Ελλάδα είναι ένα ναυτικό έθνος. Ελέγχουμε το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορικού στόλου, οπότε έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Είχα την ευκαιρία να θέσω το ζήτημα αυτό και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος για την περίοδο 2025-2026" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο κ.Phạm Minh Chính πέραν της πρόσκλησης που απηύθυνε στον έλληνα πρωθυπουργό μετέφερε τους "εγκάρδιους χαιρετισμούς" της ηγεσίας του Βιετνάμ και τόνισε:

"Προσδοκώ να σας υποδεχθώ κατά την επίσκεψή σας στο Βιετνάμ προκειμένου να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μας και να συζητήσουμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος".

