Μητσοτάκης: Μέχρι τέλους του μήνα τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Κυκλάδες

Τη δημιουργία των δύο πρώτων θαλάσσιων πάρκων εντός του μήνα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρώτο θα γίνει στο Ιόνιο και το δεύτερο στις Κυκλάδες, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σχέδιο της Ελλάδας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, το οποίο έχει εκπονηθεί με μοναδικό κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και του ζωικού πλούτου των ελληνικών 8αλασσών.

"Η Ελλάδα είναι ένα σπουδαίο ναυτικό έθνος με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και χιλιάδες νησιά και έχει μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές, ενώ ή σύνδεση με τη θάλασσα διαμορφώνει όχι μόνο την οικονομία μας στον τρόπο ζωής μας, αλλά και την ταυτότητά μας" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα, στην Ολομέλεια της 3ης Διάσκεψης του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς, στη Νίκαια της Γαλλίας.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε στα αγγλικά, έστειλε και ένα σαφές μήνυμα λέγοντας ότι η χώρα μας ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προωθεί την σταθερότητα και την ασφάλεια στη θάλασσα και τις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες, όπως είπε, εξασφαλίζουν την ευημερία και τη σταθερότητα. Ευχαρίστησε θερμά τα κράτη που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση, η οποία βοηθάει στην εστίαση της προσοχής μας στην επείγουσα ανάγκη να επιταχύνουμε την κοινή δράση για την προστασία των ωκεανών και προσέθεσε:

"Και αυτό δεν είναι αποστολή ενός κράτους, αλλά μιας ολόκληρης γενιάς".

Επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο μπροστά της, μια σημαντική διόρθωση της Συμφωνίας για τη Θαλάσσια ΒιοΠοικιλότητα Περιοχών Πέρα από την Εθνική Δικαιοδοσία (BBMJ), ώστε να τεθεί σε ισχύ. Όπως είπε η συμφωνία αυτή είναι ένα ιστορικό βήμα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και η διεθνής κοινότητα πρέπει να προωθήσει τους απαραίτητους περιορισμούς το συντομότερο δυνατό. Τόνισε επίσης ότι έχει διορθωθεί η συμφωνία και η χώρα μας θα καταθέσει το έγγραφο επικύρωσής της σήμερα, ενώ είπε ότι ακολουθούν περισσότερα.

"Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Ελλάδα έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία της θάλασσας σε εθνικό επίπεδο πριν από το τέλος αυτού του μήνα θα ξεκινήσουμε τη νομική διαδικασία για τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων το ένα στο Ιόνιο και το άλλο στο Αιγαίο" τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει εκθετικά τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές μας και μόλις οριστικοποιηθούν αυτά τα τμήματα "θα ξεπεράσουμε σημαντικά το όριο του 30%" πριν από το καταληκτικό έτος, και "θα κάνουμε bottom controlling σε όλα τα πάρκα μας και φυσικά δεν θα σταματήσουμε εκεί".

Λαμβάνουμε -είπε- ολοκληρωμένα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι προστατευμένες μας περιοχές προστατεύονται αποτελεσματικά και δεν είναι απλά πάρκα επί χάρτου, ενώ έκανε λόγο για αυτόματη παρακολούθηση επιτήρησης, και αποτελεσματικής διοίκησης.

Προσέθεσε ότι η χώρα μας λαμβάνει μέτρα μέτρα για την αποκατάσταση την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της ποικιλομορφίας δημιουργώντας ζώνες ζωής γύρω από τα νησιά, "ένα ασφαλές καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή".

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ανάγκη απεξάρτησης της ναυτιλίας από τον άνθρακα και είπε ότι η ναυτιλία πρέπει να επιταχύνει τα βήματα της, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συντονιστεί παγκοσμίως αυτή η ενέργεια για να είναι αποτελεσματική και γι αυτό η Ελλάδα έχει ενταχθεί στην πρωτοβουλία ICS με στόχο την καθαρή ενέργεια.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ανάγκη θαλάσσιο κόμβο σύνδεσης τριπλής κλίμακας με εναλλακτικά καύσιμα και γι αυτό η πρόσφατη συμφωνία του ΙΜΟ πρέπει να τηρηθεί από όλες τις χώρες. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη θαλάσσια ασφάλεια λέγοντας ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, ώστε να προάγεται η παγκόσμια πολιτική σταθερότητα, η οικονομική ικανότητα, η ασφάλεια ο εφοδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη. Κατέληξε, λέγοντας ότι για την ευημερία όλων των ανθρώπων "πρέπει να κάνουμε περισσότερα ως διεθνής κοινότητα" επισήμανε ότι τα νομικά πλαίσια είναι απαραίτητα, και τόνισε ότι πρέπει να δεσμευτούμε όλοι μαζί και με πράξεις να σώσουμε το μέλλον.



Μακρόν: Να είμαστε αδιάλλακτοι όταν απειλείται η εδαφική κυριαρχία εταίρων μας

Ο Εμανουέλ Μακρόν, κατά την τοποθέτησή του στην ίδια εκδήλωση, αναφέρθηκε στην Ελλάδα και την Κύπρο, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πρέπει να προστατεύσουμε τις ΑΟΖ μας. Και πρέπει να είμαστε αδιάλλακτοι όταν η εδαφική κυριαρχία ορισμένων εταίρων μας απειλείται. Αναφέρομαι στους φίλους μας, τους Έλληνες ή τους Κυπρίους».

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να προστατεύσουμε τα χωρικά μας ύδατα και τους αιθέρες παντού».

