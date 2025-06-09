Για έντονη ανησυχία και σοβαρά ερωτήματα που προκαλούνται από την επιχείρηση κατάληψης του πλοίου Madleen και σύλληψη όσων επέβαιναν σε αυτό από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, κάνει λόγο ο Δημήτρης Μάντζος με ανάρτηση του στο Instagram.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η επιχείρηση κατάληψης του πλοίου Madleen και η σύλληψη όσων επέβαιναν σε αυτό από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προκαλούν έντονη ανησυχία και σοβαρά ερωτηματικά που αφορούν αφενός στην παρεμπόδιση μιας συμβολικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή της Γάζας που δοκιμάζεται από ανθρωπιστική τραγωδία, όσο και στην ενδεχόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, σε διεθνή ύδατα.

Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση του Ισραήλ οφείλει να παράσχει αναλυτική ενημέρωση για το γεγονός και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, και να εγγυηθεί την ακεραιότητα και την άμεση και ασφαλή επιστροφή των συλληφθέντων στις χώρες προέλευσής τους.».

Πηγή: skai.gr

