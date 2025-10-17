Το «Νέο Ελσίνκι» που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και η επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη αποτιμούν θετικά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του σώματος από τον Πρωθυπουργό για την εξωτερική πολιτική και τονίζουν ότι και σε αυτή τη συζήτηση αναδείχθηκε το δίπολο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη.

Το ΠΑΣΟΚ είχε μια μετριοπαθή και σοβαρή στάση κρατώντας τη συζήτηση σε υψηλό επίπεδο και ο Νίκος Ανδρουλάκης δικαίωσε τον ρόλο του αρχηγού της Αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως σημειώνουν στελέχη της πράσινης παράταξης. Μάλιστα τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση για «Νέο Ελσίνκι» πιάνει το νήμα της ιστορίας από το παλιό κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ με τον αέρα της αυτοπεποίθησης ότι είναι μια δύσκολη αποστολή που όμως η παράταξη έχει φέρει εις πέρας και στο παρελθόν. Το όραμα του κόμματος παρουσίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Βουλής, με συγκεκριμένα βήματα.

«Νέο Ελσίνκι»

«Ποιο, λοιπόν, είναι το σύγχρονο όραμα;

Το σύγχρονο όραμα είναι ένα νέο Ελσίνκι που δεν θα δίνει στην Τουρκία την ένταξη, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά μια αναβαθμισμένη τελωνειακή σύνδεση, με αυτοματοποιημένες κυρώσεις.

Και ο δρόμος της επίτευξης να έχει στόχους, όπως είναι η λύση του Κυπριακού, η πραγματική διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό πρέπει να είναι το στρατηγικό σχέδιο της χώρας. Και όχι να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Όχι να κάνουμε ότι δεν ακούμε πίσω από το αφήγημα των «ήρεμων νερών», που εν τέλει ωφέλησαν μόνο τον Ερντογάν και τη στρατηγική του.» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην πράσινη παράταξη σημειώνουν ότι ο Πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ, ενώ δεν πείστηκαν από την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Μονή Σινά, καθώς δεν αναφέρθηκε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής.

«Όταν δεν είσαι στο τραπέζι, συνήθως είσαι στο μενού»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο σημείωσε ότι η χώρα πρέπει να το καταγγέλλει σε κάθε ευκαιρία και forum.

«Προφανέστατα, για εμάς, το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο, δεν παράγει έννομες συνέπειες. Αλλά τα μέρη που το υπέγραψαν το επικαλούνται. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν και το ξέρετε καλά. Η χώρα πρέπει να συνεχίσει να το καταγγέλλει σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε φόρουμ. Με αυστηρότητα. Όχι με μισόλογα. Και με παρουσία σε όλα τα επίπεδα. Όταν δεν είσαι στο τραπέζι, κύριε Μητσοτάκη, συνήθως είσαι στο μενού», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έριξε καρφιά και για τα εσωκομματικά της ΝΔ, αναφερόμενος στο θέμα του βέτο για την Τουρκία.

«Πριν από λίγο, κατηγορήσατε εμένα για το βέτο. Ότι δεν γνωρίζουμε ότι μπορεί να ασκηθεί βέτο για το SAFE. Δεν το είπα εγώ. Μας μπερδέψατε, κύριε Μητσοτάκη! Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια! Ο κ. Δένδιας έλεγε στις 29 Μαΐου ότι δεν μπορεί. Όταν προηγουμένως ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι μπορεί. Σε εμάς, λοιπόν, είναι το πρόβλημα;…Μάλλον, έχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αξιωματική αντιπολίτευση. Εδώ είναι η αντιπολίτευση! Η πραγματική, η αξιωματική και όχι η εσωκομματική, κύριε Μητσοτάκη!» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγαδάκι Ανδρουλάκη-Κωνσταντοπούλου-Χαρίτση

Στο περιθώριο της συζήτησης στη Βουλή το πηγαδάκι Νίκου Ανδρουλάκη, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Αλέξη Χαρίτση τράβηξε όλα τα βλέμματα και δημιούργησε απορίες για το μενού της συζήτησης. Πολλοί εκτιμούν ότι είναι πιθανόν να συζητήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ενδεχόμενο κάποιας κοινής πρωτοβουλίας, με την Χαριλάου Τρικούπη πάντως να διαμηνύει ότι ήταν μια συζήτηση σε χαλαρή διάθεση που δεν κρύβει κάποιο παρασκήνιο.

Ανδρουλάκης-Δούκας: Και μαζί και χώρια στο Άμστερνταμ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναχωρεί σήμερα για το Άμστερνταμ οπού θα συμμετάσχει στις εργασίες του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ θα πραγματοποιήσει και μια σειρά σημαντικών συναντήσεων, όπως με τον Αντόνιο Κόστα. Στο Συνέδριο του PES θα συμμετέχει και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που θα μεταβεί στην ολλανδική πρωτεύουσα απευθείας από τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της Ένωσης Περιφερειών εκπροσωπώντας τους ευρωσοσιαλιστές. Πάντως, οι περισσότεροι στοιχηματίζουν ότι Πρόεδρος και πράσινος Δήμαρχος δεν αναμένεται να έχουν κάποιο τετ α τετ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.