Της Δώρας Αντωνίου

Κινητικότητα στην κατεύθυνση διευθέτησης γεωπολιτικών εκκρεμοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών προδιαγράφει η αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες στη Βουλή σε πρόθεση της Αθήνας να καλέσει σε κοινή συνάντηση όλες τις παράκτιες χώρες της περιοχής. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, οι προκλήσεις στην τρέχουσα συγκυρία για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου είναι πολλές.

«Προκλήσεις σε πολλά επίπεδα, όπως είπα, από τις θαλάσσιες ζώνες μέχρι το μεταναστευτικό, την περιβαλλοντική επιβάρυνση μέχρι την παράνομη αλιεία, είναι ζητήματα για τα οποία το ίδιο το Διεθνές Δίκαιο απαιτεί τη συνεργασία όλων των παράκτιων κρατών.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεννόηση με όλους τους γείτονες -το επαναλαμβάνω, με όλους τους γείτονές μας-, έχοντας πυξίδα τη νομιμότητα και ιδίως το Δίκαιο της Θάλασσας. Και είναι στις προθέσεις μας το επόμενο διάστημα να καλέσουμε όλα τα παράκτια κράτη σε μια κοινή συνάντηση, σε ένα φόρουμ, όπου θα μπορούμε να εξετάσουμε από κοινού όλα όσα μας απασχολούν. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα από το να καθίσει στο τραπέζι με οποιονδήποτε, να υπερασπιστεί τις θέσεις της, πάντα με σημείο αναφοράς το Δίκαιο της Θάλασσας».

Μπορεί ο πρωθυπουργός να αναφέρθηκε σε μια σειρά από προκλήσεις, ωστόσο την προσοχή κεντρίζει η αναφορά στις θαλάσσιες ζώνες. Η απουσία καθορισμού θαλασσίων ζωνών είναι ένα μόνιμο σημείο τριβής και αντιπαράθεσης ανάμεσα στα κράτη της περιοχής, ενώ την ίδια στιγμή αποτελεί εμπόδιο για την αξιοποίηση ενεργειακών κοιτασμάτων. Υπό την έννοια αυτή, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του αμερικανικού παράγοντα για επίλυση των διαφορών, καθώς κυρίως αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε έρευνες για ενεργειακά κοιτάσματα.

Η αναμενόμενη τις επόμενες ημέρες άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβεως, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην Αθήνα σίγουρα επηρεάζει τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, καθώς θα μεταφέρει στις αποσκευές της το δόγμα της Ουάσιγκτον για άρση των εμποδίων που προκαλούν ανάσχεση στην οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στην οικονομική δραστηριότητα αμερικανικών εταιρειών. Μένει να φανεί πως θα προσαρμοστεί στα καθ’ημάς το δόγμα αυτό και ποια είναι τα ειδικά θέματα στα οποία θα εστιάσει την ενέργειά της και τις προτεραιότητές της η κ. Γκιλφόιλ.

Επίσης, ενδιαφέρουσα επισήμανση στην αναφορά του κ. Μητσοτάκη είναι ότι επανέλαβε τη φράση «με όλους τους γείτονές μας», δήλωση που προφανώς συμπεριλαμβάνει και την Τουρκία. Βεβαίως, το να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι όλες οι χώρες της περιοχής και να συζητήσουν αυτά τα θέματα προϋποθέτει την άρση σημαντικών εμποδίων κυρίως όσον αφορά τη θεώρησή τους για τα γεωπολιτικά δεδομένα και τις διεκδικήσεις τους.

Η συγκεκριμένη δήλωση του κ. Μητσοτάκη χθες, ανοίγει τη δημόσια συζήτηση για την προοπτική ενεργοποίησης μιας τέτοιας διαδικασίας και προετοιμάζει την κοινή γνώμη για την εξέλιξη. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να εμφανιστεί ως έχουσα την πρωτοβουλία στις εξελίξεις και ότι δεν σύρεται σε μια διαδικασία επιβεβλημένη από τρίτους.

