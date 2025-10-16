Στο βήμα της Βουλής βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην προ ημερησίας συζήτηση με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Ανδρουλάκης στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στη Γάζα, με τα εξής λόγια:

Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Μια εποχή που αμφισβητούνται πολλές από τις βεβαιότητες που οικοδομήθηκαν στο δυτικό κόσμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.Ο αυταρχισμός ηγεμονεύει, ο αναθεωρητικός επιβραβεύεται, η συναλλαγή επικρατεί έναντι των κανόνων. Υποχωρεί το διεθνές δίκαιο, οι αρχές και οι αξίες, η πίστη στον άνθρωπο και η πίστη στη διεθνή συνεννόηση.

Επίπτωση αυτών των νέων δεδομένων ήταν το έργο νεκρά φύση, όπως παρουσιάστηκε στην Αίγυπτο πριν από μερικές μέρες. Αυτή είναι η μόνη φράση που μπορεί να περιγράψει τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα. Ευρωπαίοι ηγέτες σε ένα σιωπηλό φόντο, ντεκόρ στον κ. Τραμπ που σχολίαζε κατά το δοκούν ποιον θέλει και ποιον δεν θέλει, επιλέγοντας ποιους θα υμνήσει και ποιους θα αγνοήσει. Αυτή η εικόνα δεν είναι μεμονωμένο στιγμιότυπο. Είναι το σύμπτωμα ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία, ενός κόσμου όπου τα μεγάλα ευρωπαϊκά κεκτημένα, η ειρήνη, η φιλελεύθερη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, η προστασία του περιβάλλοντος παύουν να είναι δεδομένα και απειλούνται. Κινδυνεύουν από ένα νέο κύμα αυταρχισμούς που επικαλείται την πατρίδα αλλά στην ουσία αποδυναμώνει την πατρίδα, διαλύοντας τις συμμαχίες που της δίνουν επιρροή και υπόσταση. Σε αυτό το φόντο ζήσαμε την τραγωδία στην Παλαιστίνη».

