Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη Δευτέρα

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο είναι προγραμματισμένη για τις 12:00

Μητσοτάκης - Τασούλας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Teresa Ribera, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

