Τουρκικές αντιδράσεις στην επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε τη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων με την Ελλάδα, υπογράφοντας ευρεία συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας.

Σε δήλωσή του, τόνισε πως αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας στο Αιγαίο, η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της, δήλωση που προκάλεσε έντονη αντίδραση από τα τουρκικά ΜΜΕ και την Άγκυρα.

Τα τουρκικά μέσα εκφράζουν ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο και θεωρούν πως η Γαλλία θα στηρίξει την Ελλάδα, τους Ελληνοκυπρίους και το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας, ενώ αναφέρουν πιθανότητα νέων πωλήσεων όπλων στην Ελλάδα.

Έντονα αντέδρασαν τα τουρκικά ΜΜΕ για την παρουσία και τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο Γάλλος Πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συνέχεια και την σοβαρή εμβάθυνση των σχέσεων με την Ελλάδα.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Οι δυο χώρες υπέγραψαν ευρεία στρατηγική συμφωνία, ζητώντας λιγότερες εξαρτήσεις από τις ΗΠΑ και την Κίνα και περισσότερη στρατηγική αυτονομία. Μάλισταο Γάλλος πρόεδροςεξέπληξε θετικά το ακροατήριο του όταν δήλωσε ότι εάν η κυριαρχία της Ελλάδαςστο Αιγαίο απειληθεί, «εμείς θα είμαστε εδώ», μια δήλωση έμμεσης αναφοράς κατά της Τουρκίαςπου προκάλεσε τον εκνευρισμό στην Άγκυρα. Τα τουρκικά ΜΜΕ βλέπουν στη δήλωση του Γάλλου προέδρου την πρόθεση να πουλήσει και άλλα όπλα στην Ελλάδα, Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Γαλλίας για στρατιωτικό εξοπλισμό, αναφέρουν. Την ίδια στιγμή θεωρούν ότι η Γαλλίαθα σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας, των Ελληνοκυπρίων και του Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας.. Για «φτηνό ηρωισμό» του Μακρόν στην Αθήνα μιλάνε ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ ενώ η Άγκυρα ανησυχεί για την αυξανόμενη παρουσία της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Φιντάν στο ΛονδίνοΤούρκοι αρθρογράφοι ισχυρίζονται ότι από το 1999, η Ελλάδα ακολουθεί μια πολιτική μετατροπής όλων των διμερών προβλημάτων της με την Τουρκία σε προβλήματα ΕΕ-Τουρκίας. Και τώρα, θέλει να φέρει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλευρό της ενάντια σε μια πιθανή «τουρκική επίθεση. Προς το παρόν, λένε, τόσο η Γαλλία όσο και οι Έλληνες τείνουν να αποξενώσουν την Τουρκία από την Ευρώπη για χάρη των δικών τους εθνικών συμφερόντων. Η αναβάθμιση της συμφωνίας με την Ελλάδα, υποστηρίζουν, θεωρείται μέρος της στρατηγικής του Παρισιού να ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή, με οικονομικά οφέλη.Πάντως είναι άξιο διπλωματικού ενδιαφέροντος ότι το διήμερο που ο πρόεδρος Μακρόν επισκέφτηκε την Αθήνα για την υπογραφή σημαντικών στρατηγικών συμφωνιών, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν βρισκόταν στο Λονδίνογια να υπογράψει επίσης μια σημαντική «στρατηγική διμερή συμφωνία πλαίσιο» με τη Βρετανία Ο συγχρονισμός των δυο αυτών επισκέψεων μπορεί να προαναγγέλλει μια ορατή απόκλιση εντός του ΝΑΤΟ την επόμενη περίοδο, προβλέπουν τούρκοι αναλυτές.

