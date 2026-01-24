Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του ΑΣΣ Ελλάδας - Τουρκίας

Της Δώρας Αντωνίου

Μέσα στο πενθήμερο 10 - 15 Φεβρουαρίου τοποθετούν πλέον κυβερνητικές πηγές την πραγματοποίηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας και τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η προετοιμασία για το ΑΣΣ βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας αυτή την περίοδο επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Πάντως, η κίνηση της Τουρκίας να εκδώσει δύο NAVTEX διετούς διάρκειας, με τις οποίες επαναδιατυπώνει στο σύνολό τους τις αξιώσεις της στο Αιγαίο, σίγουρα επηρεάζει το κλίμα. Η Αγκυρα επαναφέρει με τον τρόπο αυτό στο προσκήνιο τις θέσεις της περί δικαιοδοσίας αδειοδότησης ερευνών σχεδόν στο μισό Αιγαίο, αλλά και για αποστρατιωτικοποίηση συνολικά 23 νησιών (Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος Ικαρία, Σάμος, Αγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Αστυπάλαια, Κως, Πάτμος, Σύμη, Λειψοί, σύμπλεγμα Καστελλόριζου, Λέρος, Κάλυμνος, Νίσυρος, Κάσος, Τήλος, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος). Η τουρκική πλευρά κατέστησε σαφές με τη συγκεκριμένη κίνηση ότι παραμένει σε σκληρή γραμμή και δεν μετακινείται από τις θέσεις της, ούτε υποχωρεί από τα ζητήματα που βάζει στο τραπέζι, επιμένοντας σε μια βεντάλια διαφορών, απέναντι στην σταθερή θέση της Αθήνας ότι μόνη διαφορά που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών.

Υπό αυτούς τους όρους δεν υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να διαμορφωθεί έδαφος για περαιτέρω συγκλίσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε (ACTION24) ήταν σαφής: «την συγκεκριμένη, δεδομένη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, διότι δεν συγκλίνουμε στο ποιο θα είναι το εύρος της συζήτησης. Δηλαδή, η Ελλάδα επιμένει και θα επιμένει πάντα ότι ένα είναι και μόνο το θέμα, το οποίο μπορεί να συζητηθεί και το οποίο μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, που είναι ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οριοθέτηση των θαλασσίων αυτών ζωνών. Δεν υπάρχουν άλλα, τα οποία να συναρτώνται προς αυτά και άρα το μόνο θέμα που μπορεί να αχθεί προς συζήτηση είναι το συγκεκριμένο. Εφόσον η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν άλλα, υπάρχει ακόμη μια σχετική απόκλιση».

Ωστόσο, η πραγματοποίηση του ΑΣΣ θα επιβεβαιώσει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε περίοδο ηρεμίας. Με τις διαφορές υπαρκτές, αλλά με διάθεση σε ζητήματα «χαμηλής πολιτικής», όπως λέγονται, να προχωρά η συζήτηση και η συνεργασία. Τα θέματα που συζητούνται στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας αφορούν τους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, των τελωνείων, του τουρισμού, των μεταφορών, της καινοτομίας, της επιστήμης και τεχνολογίας, της γεωργίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειας της νεολαίας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, όπως και της επιχειρηματικής συνεργασίας. Μια σειρά από συμφωνίες στους τομείς αυτούς αναμένεται ότι θα υπογραφούν στο πλαίσιο του ΑΣΣ.

