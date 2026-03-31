Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Την Παρασκευή 17 Απριλίου η προημερησίας συζήτηση για το κράτος Δικαίου, που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ

Μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού και του προέδρου της Βουλής, ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος Δικαίου την Παρασκευή 17 Απριλίου

Βουλή

Μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος Δικαίου που έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Αυτό έκανε γνωστό, πριν από λίγο, από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η σχετική ημερήσια διάταξη της ολομέλειας θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες και επειδή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δεν χρειάζεται τυπικά το αίτημα να επανακατατεθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης Κυριάκος Μητσοτάκης Νικήτας Κακλαμάνης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark