ΠΑΣΟΚ: Το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται

«Μόλις μία ημέρα μετά την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια “Ελλάδα της ευημερίας”, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat τη διαψεύδουν», σχολιάζει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι «ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε τον Μάρτιο στο 3,3%, παραμένοντας αισθητά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (2,5%)».

Τονίζει ότι «οι αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά, πλήττοντας περισσότερο τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα», και πως «την ίδια στιγμή, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη αυξημένο κόστος ζωής».

Ο Τομέας Οικονομικών σημειώνει ότι «η εικόνα αυτή όχι μόνο δεν είναι παροδική, αλλά αναδεικνύει και την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας». Σχολιάζει ότι «μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες» και πως «οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται».

Πηγή: skai.gr

