Την Ιορδανία επισκέπτεται σήμερα ο Γεραπετρίτης - Θα έχει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της χώρας

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 10:00 π.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, στην Ιορδανία, όπου θα έχει συνάντηση, στις 9:30 π.μ., με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Al Safadi. 

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 10:00 π.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο.

Στις 11:00 π.μ. ο Υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Abdullah II.

