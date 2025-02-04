Την Ιορδανία επισκέπτεται σήμερα ο Γεραπετρίτης - Θα έχει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της χώρας

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, στην Ιορδανία, όπου θα έχει συνάντηση, στις 9:30 π.μ., με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Al Safadi.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 10:00 π.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο.

Στις 11:00 π.μ. ο Υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Abdullah II.

Πηγή: skai.gr

