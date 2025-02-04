Τουρκία: «Ο πύραυλος Tayfun φτάνει στην Ελλάδα, ο ήχος του ακούστηκαε στην Αθήνα»

Προκλητικές δηλώσεις και θριαμβολογίες προκαλεί στα τουρκικά ΜΜΕ η επιτυχής δοκιμαστική εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Tayfun τη Δευτέρα σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

«Σήμερα (σ.σ Δευτέρα) πραγματοποιήθηκε η τρίτη δοκιμαστική βολή του βαλλιστικού πυραύλου Tayfun κι αυτό έγινε από το αεροδρόμιο της Ριζούντας. Ο Tayfun παράγεται από την εταιρεία Roketsan και σύμφωνα με πληροφορίες πέτυχε όλους τους στόχους του» ανέφερε η παρουσιάστρια του CNN Turk.

«Αυτοί εδώ οι κύκλοι δείχνουν το που μπορούν να φτάσουν οι πύραυλοι μας. Έτσι ανάλογα τον κίνδυνο λαμβάνεις και συγκεκριμένη θέση» σημείωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Τζοσκούν Μπασμπούγ.

«Άρα εδώ έχουμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Σήμερα έγινε και η 3η δοκιμαστική βολή του Tayfun. Άρα μπορούμε να πούμε πως ο ήχος του Tayfun ακούστηκε στην Αθήνα;» ρώτησε η παρουσιάστρια του CNN.

«Θα ακούσουμε τον ήχο σε λίγες ώρες. Στην πρώτη δοκιμαστική βολή είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο» απάντησε ο αναλυτής. Το βεληνεκές του Tayfun το βλέπουμε μέσα στη λευκή γραμμή. Άρα φτάνει και ξεπερνάει και τα σύνορα της Ελλάδας. Το βλέπουμε στον χάρτη, φτάνει και στη μέση της Ευρώπης!

«Εδώ τι έχουμε; τον (πύραυλο) Cenk που θα φτάσει τα 1.000 χιλιόμετρα. Ο πρόεδρος μας πριν από λίγες ημέρες δήλωσε πως θα κατασκευάσουμε και πύραυλο με βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων» πρόσθεσε.

Ξαναβγήκε από τα συρτάρια ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας

Στο πλαίσιο αυτό, ξαναβγήκε από τα συρτάρια ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας, με τα τουρκικά ΜΜΕ να αντιδρούν στις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια.

«O Δένδιας δήλωσε ότι ´’πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε η Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό είναι κάτι καινούργιο. Αν δείτε τον χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας θα δείτε πως περιλαμβάνει και τα μισά ελληνικά νησιά’’. Μα ναι φυσικά είναι έτσι, καθώς οι κανόνες του διεθνούς δικαίου αυτό επιβάλλουν. Αυτό προκύπτει από την ηπειρωτική μας χώρα, από την υφαλοκρηπίδα μας. Αυτός είναι ο χάρτης. Με το κίτρινο δείχνουμε τα εδάφη μας και το γαλάζιο είναι τα δικαιώματα μας που έχουμε στις θάλασσές μας. Στη Μαύρη Θάλασσα, σε Αιγαίο και Αν Μεσόγειο. Όλο αυτό είναι η Γαλάζια Πατρίδα. Όταν ο Δένδιας εμφανίστηκε και πάλι βγαίνει το συμπέρασμα πως κάτι συμβαίνει» ανέφερε προκλητικά ο δημοσιογράφος του Haber Global.

«Προκαλεί εντύπωση ότι και πάλι στα φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ γίνεται ονομαστική αναφορά στην Ελλάδα και μόνο... Υπάρχει μια αλλαγή κλίματος ας είμαστε ειλικρινείς» ανέφερε ο Μανώλης Κωστίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.