Την αποπομπή Νίκου Παππά ζητά εκ νέου η ΝΔ

Την αποπομπή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά ζήτησε εκ νέου η Νέα Δημοκρατία με δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου Νίκου Ρωμανού.

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι ο κ.Παππάς "επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ως εκπρόσωπος του υποκόσμου" και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη αναρωτήθηκε εάν θα τον αποπέμψει ή όχι.

"Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς σε νέο βίντεό του, όχι μόνο δεν δείχνει την παραμικρή μεταμέλεια για τις άθλιες διαδικτυακές του επιθέσεις αλλά επιμένει σε αυτές, λέγοντας με περίσσιο θράσος ότι θα τις συνεχίσει" είπε ο κ.Ρωμανός.

Υπογράμμισε ότι "ο κ. Παππάς επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ως εκπρόσωπος του υποκόσμου και όχι ως εκπρόσωπος των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως επιβάλλει η θέση του" και απευθυνόμενος στον κ.Κασσελάκη τόνισε:

"Κύριε Κασσελάκη δεν μπορείτε να σιωπάτε και να κρύβεστε άλλο. Φτάνει η πλάκα. Θα αποπέμψετε τον αχαρακτήριστο ευρωβουλευτή σας ή θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε σιωπηλός τις αποκαλύψεις για τις χυδαίες εκβιαστικές και σεξιστικές επιθέσεις του;"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

