Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ για τον Νίκο Παππά: ΜΜΕ και τρολ διαδικτύου κάνουν δολοφονία χαρακτήρα

Για δολοφονία χαρακτήρα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκου Παππά από «τα ΜΜΕ και τα τρολ του διαδικτύου» κάνει λόγο η ίδια παράταξη μέσω επίσημης ανακοίνωσής της.

Αναλυτικά η δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα «πληρωμένα της πιστόλια», από ΜΜΕ ως τρολ του διαδικτύου, έχουν δυστυχώς αναγάγει σε καθημερινή τακτική τις επιχειρήσεις «δολοφονίας χαρακτήρα», δηλητηριάζοντας επικίνδυνα τη δημόσια σφαίρα. Μια τέτοια επιχείρηση έχουν εξαπολύσει τις τελευταίες μέρες και κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκου Παππά.

Κατά την προσφιλή τακτική της μονταζιέρας, επιστράτευσαν επιλεγμένα αποσπάσματα διαλόγων, βίντεο και «ηχητικά αποσπάσματα» που διακινούν ακροδεξιές ομάδες, ψεύδη περί αστυνομικών που δεν είναι πια αστυνομικοί, και αφού απέκρυψαν τις απειλές, τις κατάρες και τον οχετό ύβρεων σε βάρος του Ν.Παππά και των οικείων του, έφτιαξαν έναν πολτό κατηγοριών που αναπαρήγαγαν τα φιλικά τους ΜΜΕ, περνώντας υποκριτικά και προς αποπροσανατολισμό στη «θεσμική» επίθεση προς τον πραγματικό τους στόχο, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον Πρόεδρό του, μεταξύ άλλων με δηλώσεις του Π. Μαρινάκη και των ευρωβουλευτών της ΝΔ τάχα υπέρ «αξιών και ιδεωδών».

Η Νέα Δημοκρατία ας ασχοληθεί με τα ακροδεξιά, ρατσιστικά, ομοφοβικά και άλλα «μπουμπούκια» που έχουν βρει στέγη και τροφή στους κόλπους της και ας αφήσει κατά μέρος την εκτόξευση λάσπης εναντίον των πολιτικών αντιπάλων. Απόλυτος σεβασμός στους αστυνομικούς που δρουν στο πεδίο, όχι σε σταγονίδια που η ίδια η αστυνομία έχει αποβάλλει από τους κόλπους της κι αυτοί σπεύδουν να υπερασπιστούν. Που χρησιμοποιούσαν χυδαίους, ομοφοβικούς, χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και μια υπενθύμιση: αν εκτρέφεις το φίδι του φασισμού, κάποια στιγμή θα σε δαγκώσει.

Υ.Γ. Όσο για τον ανεκδιήγητο κ. Ρωμανό, ας ασχοληθεί καλύτερα με τα «παρατράγουδα» της ανίκανης κυβερνητικής πολιτικής που έχει επιτρέψει να καεί η μισή Αττική και να φτάσει η φωτιά στο Χαλάνδρι.

