Τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Νετανιάχου: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα - Να προστατευθούν οι άμαχοι Πολιτική 14:24, 14.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλληπητήριά του στον ισραηλινό λαό και τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς.