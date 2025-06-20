Τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη στις 26- 27 Ιουνίου, συζητήθηκαν θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

