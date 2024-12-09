Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ήταν προσκεκλημένος το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τοποθετήθηκε για όλες τις εξελίξεις γύρω από την τρέχουσα επικαιρότητα.

Ξεκινώντας από τα της Υγείας, ο υπουργός αναφέρθηκε σε χρήστη των social media, ο οποίος κατήγγειλε με ανάρτησή του το Σάββατο ότι η μητέρα του περίμενε 3 μέρες σε διάδρομο του νοσοκομείου του Ρίο μέχρι να μπει σε δωμάτιο. Όπως είπε «επικοινώνησα με το νοσοκομείο και μου απάντησε ότι η κυρία αυτή πήγε με βαρύ εγκεφαλικό τη Δευτέρα το βράδυ, μπήκε σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας στα Επείγοντα, καθώς στο συγκεκριμένο νοσοκομείο συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ο θάλαμος αυτός ως επέκταση της παθολογικής κλινικής εξαιτίας της πολλής κίνησης, δεν έμεινε στο ράτζο καθόλου και δεν υπήρξε κανένα θέμα με τη νοσηλεία της, ωστόσο ήταν μεγάλης ηλικίας και απεβίωσε».

«Η ουσία είναι ότι στο νοσοκομείο του Ρίο, που έχει πρόβλημα με ράτζα, η συγκεκριμένη κυρία δεν έμεινε σε ράτζο, αλλά σε κρεβάτι», διευκρίνισε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα social media και τις δράσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση σε σχέση με την επίδρασή τους στους νέους, με τον κ. Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει το θέμα ως κάτι εξαιρετικά σοβαρό που ορθώς αναδεικνύεται.

«Αν ψήφιζα ως πολίτης, θα έλεγα ναι να υπάρξει απαγόρευση χρήσης τους σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Έχοντας τώρα τη θέση του αρμοδίου υπουργού για την ψυχική υγεία, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε πρακτικά, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, τα παιδιά καλώς ή κακώς το κινητό το μαθαίνουν από τα 3. Πώς ακριβώς θα απαγορεύσεις να μπαίνουν στα social media; Άντε και το απαγόρευσες, μπορούν να κάνουν λογαριασμό μέσω ενός άλλου προσώπου. Δεν μπορείς να είσαι πάνω από το παιδί 24 ώρες το 24ωρο» υπογράμμισε για να προσθέσει:

«Ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν συζητείται. Δηλαδή τώρα να έχουμε ένα παιδί 13 ετών διασωληνωμένο από αυτήν τη χαζομάρα, να πηγαίνει η μάνα και να βλέπει το παιδί της διασωληνωμένο, γιατί πήγε να κάνει τον Σούπερμαν; Είναι φοβερό, να είναι καλά το παιδί. Η απαγόρευση δεν σημαίνει ότι το σταματάς, αλλά είναι μια κρατική υποχρέωση που λέει τι είναι νόμιμο και τι παράνομο. Στο Internet όμως γενικά είναι πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Άρα αυτόματα λέω ναι πρέπει να υπάρξει, σε δεύτερο χρόνο όμως λέω σταθείτε να δούμε πώς αυτό θα έχει αποτέλεσμα».

«Δεν πρέπει να μπαίνει το τραπεζικό σύστημα στην πολιτική αντιπαράθεση»

Ερωτηθείς για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, ο υπουργός έκανε λόγο για «λαϊκίστικη πρόταση» που δεν έχει καμία εφαρμογή, επαναλαμβάνοντας ότι από 1/1/2025 σε όλη την ΕΕ ισχύει το Νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο λέει ότι όλες οι χώρες έχουν πάρει έγκριση από την Κομισιόν για το ανώτατο όριο που μπορούν να ξοδεύουν κάθε χρόνο, με την αλλαγή αυτών των ορίων να γίνεται ξανά το 2028.

«Σημειώνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών το έχει ψηφίσει αυτό. Τι λέει λοιπόν το νέο Σύμφωνο; Σου δίνω το όριο των δαπανών που πρέπει να έχεις για να δουλεύει σωστά η οικονομία σου. Εάν εισπράξεις λιγότερα λεφτά, σου επιτρέπω να δανειστείς για να ξοδέψεις περισσότερα. Εάν εισπράξεις περισσότερα λεφτά, σου απαγορεύω να ξοδέψεις περισσότερα, τα κρατάς κάβα για τη φορά που δεν θα εισπράξεις περισσότερα. Είναι ένας τρόπος για να εμποδίσεις την κυκλικότητα της οικονομίας και λες όταν πάω καλύτερα, κάνω κάβα για όταν πηγαίνω χειρότερα».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι επί θητείας του στο υπουργείο Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν τα μεγαλύτερα πρόστιμα στις τράπεζες, καθώς διενεργήθηκε και η έρευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού που κατέληξε στα πρόστιμα των 40 εκατομμυρίων. «Δεν περιμένω τον κ. Ανδρουλάκη να μου πει να κάνω τη δουλειά μου, την έχω κάνει από μόνος μου. Για τις προμήθειες έχει γίνει συζήτηση στη Βουλή 50 φορές, έχουν κατατεθεί οι σχετικοί πίνακες κι έχουμε μπλοκάρει πολλές φορές αυξήσεις των τραπεζών. Ήδη ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι έχει μιλήσει με τις τράπεζες και πάμε σε μείωση των προμηθειών», είπε μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως είπε «έχει υποστεί στο παρελθόν τα μύρια όσα από τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ τόνισε ότι δεν πρέπει να μπαίνει το τραπεζικό σύστημα στην πολιτική αντιπαράθεση, με τις πιέσεις στις τράπεζες ωστόσο να είναι απαραίτητες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Τέλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Συρία, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ανησυχία του για την ισχυροποίηση της Τουρκίας, η οποία εξελίσσεται σε «μεγάλο παίκτη» στην περιοχή. «Το ότι η Τουρκία καταφέρνει και παίζει μπάλα εκεί κι άρα γίνεται χρήσιμη και για τους Αμερικανούς και στους Ρώσους και σε όλους, αυτό είναι πρόβλημα και είναι κάτι που η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να το βάλει στα υπόψη της».

