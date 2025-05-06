Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με τις δύο νέες δημοσκοπήσεις της Αlco και της Opinion Poll να δείχνουν το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, ο προβληματισμός είναι διάχυτος στα στελέχη της πράσινης παράταξης. Άλλοι επιμένουν ότι είναι ένα θέμα συγκυρίας λόγω και της επικαιρότητας της τραγωδίας των Τεμπών η επικράτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ άλλα στελέχη φωτίζουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και εκτιμούν ότι με σκληρή δουλειά, το κλίμα θα γυρίσει και η θέση του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, εξάλλου δείχνουν τις εθνικές εκλογές για το “ταμείο.” Σε αυτό το πλαίσιο καθόλου απαρατήρητη δεν πέρασε η τοποθέτηση του Κώστα Τσουκαλά στα Parapolitika fm.

«Αν ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ από ένα ποσοστό όπως είχε στις ευρωεκλογές 12% κάνει ένα τεράστιο άλμα, ακόμα και αν δεν είναι πρώτο δεν θεωρώ ότι είναι αποτυχία, είναι όμως αποτυχία για την κοινωνία. Μπορεί να μην είναι για το ΠΑΣΟΚ αλλά θα είναι μια αρνητική εξέλιξη για την ελληνική κοινωνία να συνεχίσει να έχει μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία σπαταλά δυνατότητες που έχει η χώρα» σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος για το αν αλλάζει το αφήγημα της παράταξης και ο πήχης για την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Βέβαια, στην ίδια συνέντευξη ο Κώστας Τσουκαλάς επέμεινε ότι ο στόχος είναι η πρώτη θέση για να υπάρξει αντίπαλος πόλος απέναντι στη ΝΔ, με στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.

Στην Χαριλάου Τρικούπη σηκώνουν μανίκια, συνεχίζουν τις θεσμικές πρωτοβουλίες και ετοιμάζονται για τον νέο πρωινό καφέ, στον οποίο θα προστεθούν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 6ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναφέρθηκε στο πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων που ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας:

- Για τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών -ξένων και ελληνικών

- Για την αναδιάρθρωση, ενίσχυση και επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και

- Για τη θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

«Δύο φορές έχουμε πάρει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στη Βουλή νομοθετικά και η κυβέρνηση την έχει απορρίψει. Θέλουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που θα γνωρίζει καθημερινά ποιοι βάζουν το χέρι τους στην τσέπη του κερδοσκοπώντας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

