Διακυβερνητική συμφωνία για την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής σταθερότητας, καθώς και καινοτόμων ενεργειακών έργων που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, και ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας και Υποδομών, Έλι Κοέν.

Η συμφωνία υπεγράφη τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης του κ. Κοέν στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα τον φίλο και ομόλογό μου, υπουργό Ενέργειας και Υποδομών του Ισραήλ, κ. Έλι Κοέν, και υπογράψαμε στην Ελλάδα τη στρατηγική αυτή συμφωνία, που επισφραγίζει τη μακροχρόνια σχέση και συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ. Η συμφωνία με το Ισραήλ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα που αφορούν στην ενέργεια και επιφυλάσσει πολλά για το μέλλον, καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και το Ισραήλ, αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός "πράσινου" διαδρόμου ηλεκτρικής ενέργειας από το Ισραήλ προς την ΕΕ, μέσω της Ελλάδας, θα αποτελέσει ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

