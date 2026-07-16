Το θύμα της επίθεσης στο Μονακό κατηγορεί την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών

Ο Ουκρανός επιχειρηματίας που επέζησε από απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό κατηγόρησε την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) ότι βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Στην πρώτη δημόσια δήλωσή του μετά τη βομβιστική επίθεση που συγκλόνισε το πριγκιπάτο, ο Βαντίμ Ιερμολάιεφ υποστήριξε ότι εν ενεργεία και πρώην στελέχη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GUR οργάνωσαν την απόπειρα δολοφονίας, από την οποία ο ίδιος τραυματίστηκε, ενώ η σύντροφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Με βάση τα στοιχεία της έρευνας που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι εν ενεργεία αξιωματικοί της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, γνωστής ως GUR, είχαν άμεση εμπλοκή σε αυτή την απόπειρα δολοφονίας», ανέφερε ο Ιερμολάιεφ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι δικηγόροι του.

Οι Γάλλοι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει ως ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση την Αναστασία Μπερεζόβσκα, κατηγορώντας την Ουκρανή ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση. Η βόμβα εξερράγη τη στιγμή που ο Ιερμολάιεφ έβγαινε από κτίριο μαζί με τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους.

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, η Μπερεζόβσκα βρέθηκε νεκρή κοντά στο Κίεβο. Οι ουκρανικές αρχές συνέλαβαν δύο υπόπτους για τη δολοφονία της: τον Βλαντισλάβ Ρέουτ, αξιωματικό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GUR, και τον Ολεξάντρ Ζίκοβιτς, πρώην στέλεχος των ουκρανικών αρχών επιβολής του νόμου.

Κατά την εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου στο Κίεβο την περασμένη Πέμπτη, ο Ρέουτ υποστήριξε ότι ο Ζίκοβιτς ήταν εκείνος που δολοφόνησε τη Μπερεζόβσκα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι δύο άνδρες την ανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια τη μετέφεραν σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Γιούριβ, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου και τη σκότωσαν.

Οι Γάλλοι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει ως ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση την Αναστασία Μπερεζόβσκα, κατηγορώντας την Ουκρανή ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση. Η βόμβα εξερράγη τη στιγμή που ο Ιερμολάιεφ έβγαινε από κτίριο μαζί με τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους.

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, η Μπερεζόβσκα βρέθηκε νεκρή κοντά στο Κίεβο. Οι ουκρανικές αρχές συνέλαβαν δύο υπόπτους για τη δολοφονία της: τον Βλαντισλάβ Ρέουτ, αξιωματικό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GUR, και τον Ολεξάντρ Ζίκοβιτς, πρώην στέλεχος των ουκρανικών αρχών επιβολής του νόμου.

Κατά την εμφάνισή του ενώπιον δικαστηρίου στο Κίεβο την περασμένη Πέμπτη, ο Ρέουτ υποστήριξε ότι ο Ζίκοβιτς ήταν εκείνος που δολοφόνησε την Μπερεζόβσκα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι δύο άνδρες την ανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια τη μετέφεραν σε δασική περιοχή κοντά στο χωριό Γιούριβ, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου και τη σκότωσαν.

Οι Ουκρανοί εισαγγελείς επιχειρούν να παρουσιάσουν την υπόθεση ως ενέργεια ενός «αυτόνομου» αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι ο Βλαντισλάβ Ρέουτ απέκρυψε τις επαφές του με την Αναστασία Μπερεζόβσκα και ενήργησε χωρίς τη γνώση ή την έγκριση της ηγεσίας της υπηρεσίας.

Ο Ιερμολάιεφ απορρίπτει αυτή την εκδοχή. Στη δήλωσή του αναφέρει: «Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι στιγμής, η συνωμοσία δεν περιοριζόταν στους φυσικούς αυτουργούς και τους οργανωτές, αλλά επεκτεινόταν και σε εν ενεργεία στελέχη της GUR που συνδέονταν μαζί τους, συμπεριλαμβανομένων προσώπων κοντά στη σημερινή και την πρώην ηγεσία της υπηρεσίας».

Ο επιχειρηματίας περιέγραψε την έκρηξη ως ιδιαίτερα ισχυρή, λέγοντας ότι «ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να διαλύσει μεταλλικά κιγκλιδώματα και να καταστρέψει τα πέτρινα σκαλοπάτια έξω από το σπίτι μας. Δεν ήταν προειδοποίηση. Ήταν απόπειρα να σκοτώσουν όχι μόνο εμένα, αλλά και την οικογένειά μου».

Όπως ανέφερε, η σύντροφός του, Άννα, υπέστη «καταστροφικά και μη αναστρέψιμα τραύματα», ενώ ο 13χρονος γιος τους υπέστη εγκαύματα, κατάγματα και άλλα σοβαρά τραύματα. «Εγώ παραμένω στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και μόλις τώρα αρχίζω τη μακρά διαδικασία αποκατάστασης», πρόσθεσε.

Η υπόθεση προκαλεί πολιτική αμηχανία στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενδέχεται να δοκιμάσει τις σχέσεις του Κιέβου με τους Ευρωπαίους εταίρους του, εάν οι καταγγελίες περί εμπλοκής της GUR και γνώσης της ηγεσίας της αποκτήσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτική συγκυρία για τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο επικρίσεων για την απόφασή του να αποπέμψει τον ευρέως εκτιμώμενο υπουργό Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ.



Πηγή: skai.gr

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