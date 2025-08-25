Της Δέσποινας Βλεπάκη

Πυρετός τηλεδιασκέψεων στη Χαριλάου Τρικούπη για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν διαδικτυακά στελέχη που έχουν επωμιστεί το βάρος του προγράμματος για να καταλήξουν στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ από τον πρόεδρο του κόμματος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι προτάσεις που έχουν συγκεντρωθεί μετά και από τις εισηγήσεις των τομέων του ΠΑΣΟΚ ξεπερνούν τις 100 σελίδες.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, ο συντονιστής ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, το μέλος του Πολιτικού Κέντρου Νίκος Χριστοδουλάκης, ο τομεάρχης Οικονομικών και βουλευτής Πάρις Κουκουλόπουλος, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος και ο προϊστάμενος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Χάρης Δημακαρέας, που αποτελούν τη βασική ομάδα κρούσης, συνεδριάζουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης και καλούνται με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να καταλήξουν στις βασικές προτάσεις που θα παρουσιάσουν στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται από το βήμα της ΔΕΘ να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με προτάσεις για την οικονομία, τη μεσαία τάξη, τη φορολογική δικαιοσύνη, με έμφαση στους μικρομεσαίους και τους νέους.

Η επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο θα περιλαμβάνεται στις εξαγγελίες, όπως και ένα νέο ΕΚΑΣ για χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η «Λευκή Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ που θα παρουσιαστεί στην Έκθεση Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει μέτρα και για τους θεσμούς.

Μπρα ντε φερ Τσουκαλά - Μαρινάκη

Η Χαριλάου Τρικούπη βάζει στο επίκεντρο την οικονομία και αυτό φάνηκε και από το μπρα ντε φερ του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

«H κυβέρνηση ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού και την αναφορά για υπέρβαση κατά 1,2 δισ. ευρώ του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά ότι η ΝΔ έχει προχωρήσει σε 72 μειώσεις ή καταργήσεις άμεσων και έμμεσων φόρων και να εξισώνει το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε τα "λεφτόδεντρα" που υποσχόταν. Μήπως τα "ανακάλυψε" ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του; Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, για ολόκληρες δεκαετίες, το τίμημα των "μαθητευόμενων μάγων" και των πολιτικών καιροσκόπων…», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η κόντρα είχε και συνέχεια με τον Κώστα Τσουκαλά να θέτει ερωτήματα και να καταλήγει: «Ευτυχώς για την αλήθεια, δυστυχώς για την κυβέρνηση, οι πολίτες γνωρίζουν αν έχει αυξηθεί η φορολογία τους. Ξέρουν καλά πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνειδητά επιλέξει την επίθεση κατά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης.

Το βιώνουν καθημερινά και τα "μαθηματικά" της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αλλάξουν αυτήν την οδυνηρή πραγματικότητα», ανέφερε σε ανακοίνωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Τη σκυτάλη πήραν κυβερνητικές πηγές που ανέφεραν ότι το ΠΑΣΟΚ άφησε τρία αναπάντητα ερωτήματα μετά τη (μη) απάντησή του. «Με πιο απλά λόγια, τρεις ξεκάθαρες αποδείξεις ότι έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων», σημείωναν πηγές της κυβέρνησης, με τον Κώστα Τσουκαλά να σηκώνει το γάντι, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπροσωπος αντικαταστάθηκε από κυβερνητικές πηγές:

«Πλέον, η κυβέρνηση παίζει κρυφτό γιατί ξέμεινε από επιχειρήματα. Ο κόσμος βγάζει εύκολα τα συμπεράσματα του. "Φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμμια" όπως λέει και το τραγούδι», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Παλαιστίνη - Η ενόχληση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την εθνοκάθαρση στη Γάζα και με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής θα ζητήσει ειδική συνεδρίαση για να επικαιροποιηθεί το Ψήφισμα της Βουλής του 2015, για την προώθηση της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν ότι είναι μια προσπάθεια πίεσης προς την κυβέρνηση, καθώς είναι ένα ψήφισμα που είχε στηρίξει η ΝΔ και τώρα στέκεται ως θεατής στην εθνοκάθαρση.

Πρωτοβουλία για τη συνεννόηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για την αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης όμως, είχε λάβει και ο Σωκράτης Φάμελλος τις προηγούμενες μέρες. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξέφραζαν την ενόχληση τους για τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, που όπως σημείωναν ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν ανταποκρίθηκε και σπάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, διευκολύνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη.





