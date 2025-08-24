Ολοένα και αυξάνεται η πολιτική ένταση ενόψει των ανακοινώσεων που θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει «χαρτοπόλεμο» ανακοινώσεων τις τελευταίες ώρες, με αφορμή τον εβδομαδιαίο απολογισμό του πρωθυπουργού.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι το ΠΑΣΟΚ άφησε τρία αναπάντητα ερωτήματα μετά τη (μη) απάντησή του. «Με πιο απλά λόγια, τρεις ξεκάθαρες αποδείξεις ότι έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων» σημειώνουν πηγές της κυβέρνησης.

Τη σκυτάλη πήρε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος δήλωσε:

«Μάλλον οι κυβερνητικές πηγές έχουν πρόβλημα κατανόησης. Απαντήσαμε στα δήθεν ερωτήματα. Υποδείξαμε τους φόρους που αυξήθηκαν.

Θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα, που απαντώνται εύκολα με νούμερα. Αλλά η κυβέρνηση δεν απαντά, γιατι οι αριθμοί αποδεικνύουν το κυβερνητικό ψεύδος.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μάλιστα αντικαταστάθηκε από κυβερνητικές πηγές. Προφανώς δεν φταίει ο κ. Μαρινακης. Δεν τον βοηθούν τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, δεν του δίνουν επιχείρημα για να απαντήσει.

Πλέον, η κυβέρνηση παίζει κρυφτό γιατί ξέμεινε από επιχειρήματα. Ο κόσμος βγάζει εύκολα τα συμπεράσματα του. «Φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμμια» όπως λέει και το τραγούδι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.