Της Δώρας Αντωνίου

Το μέτωπο της οικονομίας «ζεσταίνεται» ενόψει ΔΕΘ και πάνω σε αυτό κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Από την κυβέρνηση επιδιώκουν, ενόψει ΔΕΘ να στείλουν το μήνυμα της δίκαιης ανακατεύθυνσης εσόδων και πόρων, προς αποκατάσταση αδικιών.

«Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας», υπογράμμισε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που επανήλθε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση - απολογισμό του κυβερνητικού έργου, έπειτα από διάλειμμα δύο εβδομάδων.

Η ανταλλαγή «πυρών» ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, με επίκεντρο τη φορολόγηση και τα έσοδα, έδειξε ότι καθώς η ΔΕΘ είναι πρωτίστως το βήμα προβολής του κεντρικού αφηγήματος στην οικονομική πολιτική, η σύγκρουση για την οικονομία θα κυριαρχήσει τουλάχιστον για το επόμενο δεκαπενθήμερο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη για την καθιερωμένη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς και τους φορείς της πόλης, που πάντοτε γίνεται πριν από τη ΔΕΘ. Παράλληλα, στην κυβέρνηση αλλά και στη ΝΔ σχεδιάζουν ένα ευρύ πλαίσιο επισκέψεων και περιοδειών στελεχών με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, στο μεσοδιάστημα μέχρι τη ΔΕΘ, που θα πλαισιώσουν την παρουσία του πρωθυπουργού.

Την ίδια στιγμή, από την κυβέρνηση η προσπάθεια που γίνεται είναι να πιάσουν ξανά το νήμα της καθημερινότητας.

Εκεί που πιστεύουν ότι διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς, όπως αναφέρουν, μπορούν να παρουσιάσουν και να αναδείξουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρωθυπουργός αυτές τις ημέρες θα επισκεφθεί σχολείο που ανακαινίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη σε ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας.

Και στους δύο αυτούς τομείς, Παιδεία και Υγεία, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Μητσοτάκης σε χθεσινή ανασκόπησή του: «Το ΕΣΥ αλλάζει: ανακαινίζονται νοσοκομεία, γίνονται προσλήψεις, βελτιώνονται οι αμοιβές, έχουμε για πρώτη φορά ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης, λειτουργούν Κινητές Ομάδες Υγείας, αλλά και απογευματινά χειρουργεία. Δεν πανηγυρίζουμε. Ακούμε τους πολίτες, βλέπουμε τα προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε», τόνισε για την προσπάθεια και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στην Υγεία.

Ενώ, σε σχέση με τη νέα σχολική χρονιά, επισήμανε ότι «ξεκινά με 8.823 διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια που έρχονται να προστεθούν στις 38.500 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν γίνει από το 2019 έως σήμερα.

Πάνω από τους μισούς (5.627) θα στελεχώσουν σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης, οι υπόλοιποι σχολεία Ειδικής Αγωγής και Μουσικά Σχολεία. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία και στο δικαίωμά τους για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Φέτος θα λειτουργήσουν 8 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ιδρύονται επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια. Τα ειδικά σχολεία διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να έχει την εκπαίδευση που του αξίζει, σε ένα περιβάλλον που σέβεται και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Σε ό,τι αφορά τα Μουσικά Σχολεία, για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, αυτά θα αποκτήσουν νέο και σύγχρονο εξοπλισμό».

Πηγή: skai.gr

