Του Αντώνη Αντζολέτου

Μακριά από παρασκηνιακές ζυμώσεις και αδιαφανείς διαδικασίες ο Παύλος Γερουλάνος θα συναντηθεί σήμερα στη Βουλή, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Δούκα. 63.632 ψήφους συγκέντρωσε ο τρίτος των εκλογών και οποιοδήποτε πιθανό «κλείσιμο ματιού» θα μπορούσε να κρίνει τον νέο πρόεδρο του κινήματος.

Ωστόσο, ο Παύλος Γερουλάνος από το βράδυ της Κυριακής έδειξε πως δεν επιθυμεί να μπει σε έναν τέτοιο εσωκομματικό «παζάρι». Συνολικά οι τέσσερις που έμειναν εκτός δεύτερου γύρου προσέλκυσαν στις κάλπες πάνω από 140.000 ψηφοφόρους με την ψαλίδα που χωρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα να ανέρχεται στις 24.798 ψήφους.

Η διαφορά που πήρε ο νυν πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον δήμαρχο Αθηναίων είναι καλή, αλλά όλα φαίνεται να είναι ανοιχτά.

«Κλειδί» θα είναι και πάλι η συμμετοχή. Σε άλλες δυο αναμετρήσεις στο ΠΑΣΟΚ χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος. Τον Νοέμβριο του 2017 η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά επικράτησε του Νίκου Ανδρουλάκη και στις δεύτερες κάλπες προσήλθαν 26,4% λιγότεροι ψηφοφόροι. Ίδια ακριβώς εικόνα καταγράφηκε όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης επικράτησε του Γιώργου Παπανδρέου πριν από τρία χρόνια με τη συμμετοχή στον δεύτερο γύρο να μειώνεται κατά 24,7%. Τι σημαίνει αυτό; 1 στους 4 φαίνεται να ψηφίζει με βάση τα πρόσωπα και να προτιμά την αποχή όταν ο εκλεκτός του βγαίνει από τη «μάχη». Αν η εικόνα είναι ανάλογη την Κυριακή που έρχεται υπολογίζεται πως στις κάλπες θα βρεθούν περίπου 230.000 μέλη ή φίλοι του ΠΑΣΟΚ από τους 302.000 που έδωσαν το παρών στον πρώτο γύρο.

Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας είχαν ένα κοινό στην πρώτη εσωκομματικής του αναμέτρηση. Πήγαν καλά στην περιφέρεια, ωστόσο καταποντίστηκαν στην Αττική τερματίζοντας στην τρίτη και στην τέταρτη θέση αντίστοιχα. Όσοι υποστηρίζουν πως ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ένα σαφές προβάδισμα βλέπουν πως ναι μεν δεν τον στηρίζει κάποιος από τους Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλη Κατρίνη και Νάντια Γιαννακοπούλου, όμως παράλληλα κανείς από τους τέσσερις δεν φαίνεται διατεθειμένος να «δώσει το δαχτυλίδι» στον αντίπαλό του.

Αν και είναι πολύ νωρίς οι μικρές διαφορές των τεσσάρων πρώτων δεν ήταν η αφορμή για να βγουν τα «μαχαίρια» την επόμενη των εκλογών. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως προτεραιότητα αποτελεί να βρεθεί τρόπος ειρηνικής συνύπαρξης χωρίς να αποκλείονται τα «τζαρτζαρίσματα» μετά τις δεύτερες κάλπες. Η μάχη θα είναι σκληρή, καθώς οι διαλυτικές τάσεις που επικρατούν στον ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν αυτόματα χρίζουν τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ως το βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις εκλογές. Εκτός και αν στην Κουμουνδούρου καταφέρουν μετά την 1η Δεκεμβρίου και την εκλογή της νέας ηγεσίας να ανατάξουν τις δυνάμεις τους.

Πολλά αναμένεται να κριθούν και από το debate. Η διεξαγωγή του ή ακόμα η μη πραγματοποίηση του και ο τρόπος που θα γίνει ενδεχομένως να δείξει ποιος θέλει ή ποιος φοβάται μια τηλεμαχία. Σήμερα θα συναντηθούν οι εκπρόσωποι των δυο υποψηφίων αρχηγών προκειμένου να βρουν τη σωστή ημέρα, αλλά και να συζητήσουν τους όρους που θα διεξαχθεί. Είναι προφανές ότι ο Χάρης Δούκας, ως δεύτερος, επενδύει πολλά στο debate προκειμένου να αλλάξει το κλίμα, ενώ θετικός εμφανίζεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει η συζήτηση να πραγματοποιηθεί στη δημόσια τηλεόραση την Τετάρτη, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων, επειδή συνεδριάζει εκείνη την ημέρα το δημοτικό συμβούλιο, επιθυμεί η τηλεμαχία να διεξαχθεί την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.