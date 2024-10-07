Δένδιας: Η πρωτοβουλία ADRION υπόδειγμα επιτυχούς περιφερειακής συνεργασίας

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε σήμερα, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, στη σύνοδο των υπουργών 'Αμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βενετία και κατά την παρέμβασή του τόνισε ότι η πρωτοβουλία ADRION αποτελεί υπόδειγμα επιτυχούς περιφερειακής συνεργασίας σε τομείς μείζονος προτεραιότητας και σημασίας, όπως η θαλάσσια ασφάλεια και η διαλειτουργικότητα του Πολεμικού Ναυτικού των κρατών - μελών της πρωτοβουλίας.

Όπως ανακοινώθηκε, στη σύνοδο των υπουργών 'Αμυνας της πρωτοβουλίας - στην οποία η Ελλάδα ασκεί την προεδρία από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και τον Μάιο του 2025 - συμμετείχαν επίσης ο υπουργός 'Αμυνας της Αλβανίας Pirro Vengu, ο υφυπουργός 'Αμυνας της Κροατίας Drago Matavonić, ο υπουργός 'Αμυνας της Ιταλίας Guido Crosetto, ο υφυπουργός 'Αμυνας του Μαυροβουνίου Marco Marković και ο υφυπουργός 'Αμυνας της Σλοβενίας Damir Ćrncec.

Ο κ. Δένδιας τόνισε, επίσης, ότι μέσω των δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας ADRION, ενισχύονται τα μέσα και οι μηχανισμοί των χωρών της ADRION έναντι προκλήσεων και η κοινή θαλάσσια επιτήρηση, γεγονός που συμβάλλει στην ασφάλεια στη Μεσόγειο, περιοχή εξόχως σημαντική για την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη, το ελεύθερο εμπόριο, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενεργειακή ασφάλεια.

Επισήμανε, ακόμα, ότι η πρωτοβουλία ADRION εδράζεται στον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.