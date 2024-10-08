Της Πηνελόπης Γκάλιου

Να προσπεράσει την αμηχανία που προκάλεσε στο εσωτερικό της ΝΔ και της κυβέρνησης, η στάση, δια της απουσίας τους από την επετειακή εκδήλωση στη Ρηγίλλης, των δύο πρώην πρωθυπουργών του κόμματος Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου επανερχόμενο στην τροχιά της καθημερινότητας.

Η θητεία κάθε κυβέρνησης άλλωστε, πολύ περισσότερο η δεύτερη τετραετία κρίνεται με βάση την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό ήταν πάντα το μεγάλο πολιτικό στοίχημα που έχει θέσει και η παρούσα κυβέρνηση επιδιώκοντας να το «κερδίσει» μέχρι το τέλος της παρούσας θητείας το 2027, έχοντας εφαρμόσει το πρόγραμμά της και τις πολιτικές που προωθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Πλέον, ο εφιάλτης των δημοσιονομικών κρίσεων και των μνημονίων έχει μείνει πίσω, και η διαχείριση της καθημερινότητας πήρε ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο για την αντιμετώπιση κρίσεων που ανέκυψαν, όπως η ακρίβεια, αλλά και της αλλαγής προς το θετικότερο της ελληνικής οικονομίας, που επιτρέπει στοχευμεύνα και μεθοδικά να δοθούν ανάσες στους πολίτες. Απτό δείγμα αυτής της πολιτικής αποτελεί και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2025 που κατατέθηκε στη Βουλή, με τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει πως "O Προϋπολογισμός στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας" καθώς έχει 12 διαφορετικές αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων. «Επιβεβαιώνει ότι η οικονομία μας θα αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η ανεργία θα μειωθεί ακόμα πιο πολύ. Η κυβέρνηση κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη εκπλήρωση των προεκλογικών της δεσμεύσεων", συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν μάλιστα πως με τις προωθούμενες πολιτικές, τα μέτρα και τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνουν την υψηλή ανθεκτικότητα της Ελλάδας, παρά τις υψηλές αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλούν οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Εκτός από τα οικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη, στο ίδιο πλαίσιο, της συνεχούς βελτίωσης της καθημερινότητα εντάσσεται και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή και ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, την αναβάθμιση των χερσαίων συνοριακών σταθμών, βάζοντας για πρώτη φορά ρητούς κανόνες για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό τους, αλλά και θέματα που διευκολύνουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Σημαντική ανάσα, θεωρείται ότι θα αποτελέσει για μεγάλη μερίδα πολιτών η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα με αποπληρωμή έως 60 δόσεις και η ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους οφειλέτες, για τους οποίους θεσπίζεται επιπλέον απαλλαγή από τις προσαυξήσεις έως και 95%. Επίσης παγίως θεσπίζεται η δυνατότητα προσφυγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για οφειλές σε δήμους που υπερβαίνουν τις 10.000€.

Παράλληλα, με στόχο την απελευθέρωση δημόσιου χώρου προς όφελος και χρήση των πολιτών, ώστε οι πεζοί να διέρχονται ανεμπόδιστα, με τον εν λόγω νομοσχέδιο, τριπλασιάζονται τα πρόστιμα για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων και αυστηροποιούνται οι κυρώσεις. Στην συγκεκριμένη διάταξη εμπεριέχονται αυστηρότερες ρυθμίσεις σε περίπτωση που η αυθαίρετη χρήση αφορά ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως οι οδεύσεις τυφλών με μέτρα που μπορούν να φτάσουν μέχρι και την αφαίρεση άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Επίσης, θεσπίζεται η διευκόλυνση της υλοποίησης έργων μείζονος σημασίας των Περιφερειών, με ταχείες διαδικασίες για την αμεσότερη ολοκλήρωση κρίσιμων παρεμβάσεων, ειδικά αυτών που αφορούν στην αποκατάσταση καταστροφών ή στην εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικού χαρακτήρα.

