Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τη Δευτέρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Σακελλαροπούλου

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κατερίνας Σακελλαροπούλου θα γίνει πριν από την ορκωμοσία του νέου υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου

Μητσοτάκης - Σακελλαροπούλου

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η συνάντηση θα γίνει πριν από την ορκωμοσία του νέου υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την περασμένη Τετάρτη το πρωί, όμως αναβλήθηκε.

Την ίδια ημέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κώστα Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κατερίνα Σακελλαροπούλου Κυριάκος Μητσοτάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark