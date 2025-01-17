Τη Δευτέρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Σακελλαροπούλου

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η συνάντηση θα γίνει πριν από την ορκωμοσία του νέου υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την περασμένη Τετάρτη το πρωί, όμως αναβλήθηκε.

Την ίδια ημέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κώστα Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

