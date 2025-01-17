Τη Δευτέρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Σακελλαροπούλου

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την απερχόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Η συνάντηση θα γίνει πριν από την ορκωμοσία του νέου υφυπουργού Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου.
Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την περασμένη Τετάρτη το πρωί, όμως αναβλήθηκε.
Την ίδια ημέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κώστα Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας.
- Γεραπετρίτης για Φραγκογιάννη: Στη θητεία του η Ελλάδα έγινε πιο εξωστρεφής και πιο δυναμική
- Παραιτήθηκε ο Κώστας Φραγκογιάννης από υφυπουργός Εξωτερικών - Στη θέση του ο Τάσος Χατζηβασιλείου
- Όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου του Κασσελάκη - Οι παρουσίες και το «ντου» της Λουκά - Δείτε εικόνες και βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.