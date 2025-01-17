Γεραπετρίτης για Φραγκογιάννη: Στη θητεία του η Ελλάδα έγινε πιο εξωστρεφής και πιο δυναμική

«Σήμερα αποχαιρετούμε από το Υπουργείο Εξωτερικών έναν ξεχωριστό συνεργάτη και φίλο» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την παραίτηση του υφυπουργού Κώστα Φραγκογιάννη για προσωπικούς λόγους.

«Ο Κώστας Φραγκογιάννης, με τη μοναδική του αφοσίωση, το όραμα και τη δημιουργικότητά του συνέβαλε αποφασιστικά στην αναμόρφωση της οικονομικής διπλωματίας της χώρας μας. Κατά τη θητεία του, η Ελλάδα έγινε πιο εξωστρεφής, πιο δυναμική και πιο έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Πάνω απ’ όλα υπήρξε ένας ακέραιος άνθρωπος, ταγμένος στην υπηρεσία της πατρίδας.

Τον ευχαριστώ προσωπικά για τη συνεισφορά του και για την εξαιρετική συνεργασία μας.

Του εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία σε κάθε μελλοντικό του βήμα» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.