Παραιτήθηκε ο Κώστας Φραγκογιάννης από υφυπουργός Εξωτερικών - Στη θέση του ο Τάσος Χατζηβασιλείου

Την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους υπέβαλε σήμερα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης. Ο πρωθυπουργός την έκανε αποδεκτή και τον ευχαρίστησε θερμά.

Νέος υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια ορίζεται ο βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο κ. Φραγκογιάννης, παρά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, παραμένει άμισθος σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα εξωστρέφειας.

Η ορκωμοσία του νέου υφυπουργού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τον Κώστα Φραγκογιάννη για την εξαιρετική του συνεισφορά τα τελευταία 5,5 χρόνια.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι «ο Κώστας Φραγκογιάννης με την αφοσίωση και το όραμά του συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου. Μέσω της υλοποίησης έργων διμερούς πολυμερούς χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια της θητείας του καταγράφηκε σημαντικότατη αύξηση τόσο στις εξαγωγές όσο και στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων».

Πηγή: skai.gr

