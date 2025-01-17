Το βιβλίο του με τίτλο «Δεύτερη Ευκαιρία» παρουσίασε το βράδυ της Πέμπτης στο Πολεμικό Μουσείο ο Στέφανος Κασσελάκης με πολλούς πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να δίνουν το παρών, ενώ δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, με την εισβολή της Ελένης Λουκά στο χώρο.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, από τον χώρο της πολιτικής και των τεχνών η Θεοδώρα Τζάκρη, η Κυριακή Μάλαμα, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Δήμητρα Λιάνη, ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο Δημοσθένης Βεργής, η Άννα Βαγενά, ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Σοφία Βόσσου.

Από νωρίς στο Πολεμικό Μουσείο βρέθηκε και ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος συνομιλούσε με τον κόσμο.

Κασσελάκης: Ελπίζω να μου δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία

Στην ομιλία του ο κ. Κασσελάκης ανέφερε πως «αυτό που λείπει από την πολιτική ζωή του τόπου είναι η αλήθεια. Αυτό προσπαθώ να μεταφέρω μέσα από τις σελίδες του βιβλίου».

Σημείωσε ότι μήνες πριν από τα γεγονότα που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «είχα συνειδητοποιήσει αυτό που έπρεπε να γίνει. Στις 9 Αυγούστου είχα γράψει μία επιστολή παραίτησης, γιατί ήξερα πού πήγαινε το πράγμα».

Στη συνέχεια, έκανε απολογισμό λέγοντας:

«Ήθελα να κρατηθώ ως ο άνθρωπος που μπήκε στην πολιτική ζωή της χώρας ουρανοκατέβατος αλλά αληθινός. Ξέρετε πόσοι από το δημοσιογραφικό πολιτικό, οικονομικό, μιντιακό σύστημα προσφέρθηκαν να με βοηθήσουν; Δεν πήρα ούτε ένα ευρώ. Η Ελλάδα έχει γίνει η χώρα του νεοπλουτισμού. Όμως πρέπει να έχουμε ενσυναίσθηση. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνάντησα το 'αριστερόμετρο'. Ούτε μία εβδομάδα δεν μου έδωσαν περιθώριο…Το βιβλίο δεν είναι τιμωρητικό, είναι αντικειμενικό, γιατί ο χρόνος της αλήθειας δεν είναι στο μέλλον αλλά όταν γίνεται. Δεν πρόκειται να αλλάξω και να συμβιβαστώ. Έχω πέσει πολλές φορές στη ζωή μου. Συμφωνώ με τον Αλέξη Τσίπρα που έχει πει ότι 'επιτρέπεται να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς', δεν έχεις όμως δικαίωμα να ρίξεις τον άλλο. Δεν έχω πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν επίπονο αυτό που έγινε, αλλά έτσι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να ξέρουμε πού πάμε. Μετά από ένα χρόνο λάσπης, είμαι συνειδητά στον χώρο της Αριστεράς, χωρίς να μοιράζουμε τον κόσμο σε Αριστερά και Δεξιά. Το βιβλίο το έγραψα πρώτα στα αγγλικά και έγινε μετάφραση στα ελληνικά. Στην Ελλάδα είμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα της θολούρας. Δεν σέβονται τον ελληνικό λαό όσοι ανήκουν στο πολιτικό σύστημα. Δεν τους θεωρώ πατριώτες. Ελπίζω να δώσετε και σε μένα μία δεύτερη ευκαιρία γιατί αξίζει στη χώρα μου».

Αφού έκανε μία σύντομη αναδρομή στην ένταξή του στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, πρόσθεσε ότι μετά τις εκλογές «δεν περίμενα να καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν περίμενα να παραιτηθεί ο Αλέξης». Σε ερώτηση για το «πώς άντεξε» με όσα συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Άντλησα πίστη από τον όσιο Δαυίδ και από την γιαγιά μου. Ο δεύτερος λόγος βρίσκεται εδώ είναι ο σύζυγος μου ο Τάιλερ».

Το «ντου» της Ελένης Λουκά

Από την παρουσίαση δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, με την Ελένη Λουκά να εισβάλλει στο χώρο και να αρχίζει να φωνάζει και να επιτίθεται στον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ γίνονταν προσπάθειες να συγκρατηθεί και να αποχωρήσει από το αμφιθέατρο.

Πηγή: skai.gr

