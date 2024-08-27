Για την μεγάλη πυρκαγιά που έφτασε στο Πάτημα Χαλανδρίου και τα Βριλήσσια, για τις αποζημιώσεις που θα δοθούν αλλά και για την ενίσχυση της πυροσβεστικής μίλησε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως είπε, μέχρι σήμερα έχουμε 4.000 ενάρξεις πυρκαγιών δηλαδή 50% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι.

Μιλώντας με αριθμούς είπε ότι 4.000 εθελοντές είναι στο πυροσβεστικό σώμα, 5.000 στην πολιτική προστασία και 840.000 «εθελοντές» που «έβαλαν πλάτη» και καθάρισαν τα οικόπεδά τους.

Συγκεκριμένα, για τη φωτιά που ξεκίνησε από το Βαρνάβα και έφτασε στο Πάτημα Χαλανδρίου και τα Βριλήσσια είπε ότι «δεν έσβησε στον Βαρνάβα γιατί οι συνθήκες ήταν ανυπέρβλητες».

Όπως είπε στο σημείο έπνεαν 8 και 9 μποφόρ, και η φωτιά μέσα σε 40 ώρες διένυσε 20 χλμ περνώντας από 20 οικισμούς για να φτάσει στις δύο αυτές περιοχές.

Μάλιστα ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η φωτιά στον αστικό ιστό έφτασε στα 5 λεπτά γιατί και ο Βαρνάβας είναι αστικός ιστός».

«Δόθηκε τεράστια μάχη με ρίσκο τη ζωή των πυροσβεστών» επισήμανε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις πολιτικής προστασίας στις οποίες προχώρησε ο ίδιος λέγοντας ότι «έφερα drone και παρακολουθούμε τις ενάρξεις πυρκαγιών μέρα και νύχτα σε πραγματικό χρόνο. Άλλαξε το δόγμα των εναερίων και πετούν έμφορτα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει συζήτηση προκειμένου να αλλάξει η φύτευση κοντά στα σπίτια και να τοποθετηθούν βραδύκαυστα δέντρα.

Για τις αποζημιώσεις

Σχετικά με το πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις είπε ότι «έχουν περάσει τα τεχνικά κλιμάκια και εγκρίνονται από τις δημαρχιακές αρχές. Στη συνέχεια, παίρνουν το πρώτο βοήθημα τα 600 ευρώ και μετά το σύνολο τις αποζημίωσης» τονίζοντας πως τα χρήματα θα δοθούν μέσα στο πρώτο 15νθημερο του Σεπτεμβρίου.

Για την ενίσχυση της πυροσβεστικής

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν θα ενισχυθεί περαιτέρω η πυροσβεστική τόνισε ότι δημοπρατήθηκαν τους τελευταίους 10 μήνες 1,7 δις. ευρώ έργα και έχουν συμβασιοποιηθεί τα 400 εκατομμύρια από αυτά. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αγορά πυροσβεστικών οχημάτων, Canadair και άλλων μέσων ενώ όπως είπε παράλληλα ενισχύθηκαν οι μονάδες δασοκομάντο. Όσον αφορά τα νέα Canadair αυτά θα έρθουν στις αρχές του 2027 τα πρώτα 3 και μέχρι το 2030 θα έρθουν τα 2 από την ΕΕ ενώ θα αγοραστούν και πέντε επιπλέον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.