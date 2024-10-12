«Αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν απογοητεύσει τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες, έχουν απογοητεύσει γενικά. Έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν κατηγορίες προς τα συλλογικά όργανα του κόμματος, υπάρχουν κατηγορίες για διαπλοκή, εκτροπή, κουκούλες», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος κατηγόρησε τον Στ. Κασσελάκη ότι δεν σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος. «Οι συλλογικές αποφάσεις του κόμματός μας, μετά την άρση εμπιστοσύνης και της πρότασης μομφής, λένε ότι είναι πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ( Ο Στ. Κασσελάκης) δεν σέβεται τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος. Οφείλει κάποιος να σέβεται τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Δεν μπορεί να αναφέρεται ως πρόεδρος ενώ έχει εκπέσει. Όλα αυτά δεν συνάδουν με το να θέλεις να έχεις θέση ευθύνης», είπε.

Αναφερόμενος στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο κ. Θεοχαρόπουλος επισήμανε ότι «η συζήτηση είναι αν εγκριθούν οι υποψηφιότητες. Μιλάει για εκτροπές, διαπλοκές και κουκούλες.Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να συζητηθούν σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή».

Υποστήριξε επίσης, ότι ο Στέφανος Κασσελάκης στην ουσία δεν απέσυρε το εξώδικο. «Αν κάποιος παίρνει πίσω το εξώδικο, ο οποίος "δικαιώθηκα και καλώς το έκανα", ουσιαστικά δεν το παίρνεις πίσω. Λες "καλώς το έκανα"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, χαρακτήρισε "απαράδεκτη" τη διαρροή του πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη, αν και όπως είπε - «δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτόν τον ντόρο που γίνεται τον τελευταίο μήνα για το πόθεν έσχες».

«Είναι φανερό ότι ο Στέφανος Κασσελάκης έχει μία τεράστια ανασφάλεια και φόβο για τη βάση.Ένας πρώην πρόεδρος όταν κάνει εξώδικα στο κόμμα του και αναφέρεται ότι είναι ακόμα ο πρόεδρος, με κουκούλες, με εκτροπές, μόνο αν θέλει ο ίδιος να μην πάει σε εκλογή είναι», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ εάν είναι επικεφαλής ο Στέφανος Κασσελάκης, ο κ. Θεοχαρόπουλος απάντησε: «Ο στόχος δεν είναι να φύγει κανείς, είναι να κάνουμε ισχυρό τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Από εκεί και πέρα, το θέμα δεν είναι αν θα μείνει αλλά αν θα μηνύει και θα στέλνει στα δικαστήρια τους συντρόφους του».

