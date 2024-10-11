Φρέντι Μπελέρης: Με τον ελληνισμό δεν παίζει κανείς

Σε εκδήλωση που οργάνωσε απόψε στην Πάτρα η ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της οργάνωσης, μίλησε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρης.

Όπως τόνισε στην ομιλία του, «η Ελλάδα είναι ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και πυλώνας σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο», προσθέτοντας: «Με τον ελληνισμό δεν μπορεί να παίζει κανείς και αυτό ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με το να με τοποθετήσει υποψήφιο ευρωβουλευτή».

Παράλληλα ανέφερε ότι «είναι πολύ συγκινητικό για εμένα το γεγονός, ότι ενώ βρισκόμουν στην φυλακή, με στήριξαν άνθρωποι που δεν με γνώριζαν» και συνέχισε:

«Αυτό δείχνει το DNA παράταξης και γενικά τη φιλοπατρία των Ελλήνων και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Από τη θέση μου στην Ευρωβουλή θα παλέψω ίσως και μεγαλύτερη δύναμη για αυτά που θα πάλευα και ως δήμαρχος Χειμάρρας. Τώρα βεβαίως έχω παραπάνω ευθύνες και μεγαλύτερες δυνατότητες, έτσι ώστε να μπορέσω να υπερασπιστώ όλα τα εθνικά μας θέματα».

Επίσης, ο Φρέντι Μπελέρης επεσήμανε ότι «ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Χειμάρρα, σε μία ιστορική επίσκεψη, όπου έδειξε στον κόσμο ότι δεν είναι μόνος του και πως έχει την Ελλάδα να τον προστατεύει».

Απευθυνόμενος προς τους νέους και τις νέες που συμμετείχαν στην εκδήλωση, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Θέλω να είστε υπερήφανοι, γιατί ανήκετε στην παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είστε στην παράταξη που είναι συνδεδεμένη με όλους τους εθνικούς αγώνες και τις μεγάλες νίκες. Ήταν υποχρέωσή μου να συμπορευθώ με αυτή την παράταξη από το 1991 που πρωτοήρθα στην Ελλάδα από την Χειμάρρα. Είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Να είστε πιο θαρραλέοι, να είστε πιο μπροστά από εμάς τους πιο μεγάλους. Ελπίζουμε και προσδοκούμε να σας παραδώσουμε μία καλύτερη Ελλάδα και εσείς να την πάτε ακόμα πιο μπροστά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

