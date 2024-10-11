Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές

Τη δέσμευση ότι θα κάνει πράξη τις παρατηρήσεις των απλών ανθρώπων, που αφιλτράριστα δέχτηκε στη διάρκεια των προεκλογικών περιοδειών, και θα κινηθεί με τη στρατηγική της ανανέωσης, της ενότητας και της πολιτικής αυτονομίας, ανέλαβε ο πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

"Εμείς συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο και πιστεύω βαθιά ότι αν το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει ενωμένο, με τον υπεύθυνο λόγο, με το πολιτικό πρόγραμμα, με ένα ικανό στελεχιακό δυναμικό, μπορούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές όχι μόνο να κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία αλλά να είμαστε ο νικητής", τόνισε

Γι αυτόν τον λόγο επισήμανε πως στις εκλογές της Κυριακής δεν ψηφίζουν μόνο για πρόεδρο του κόμματος, αλλά και για να γίνει το ΠΑΣΟΚ η επόμενη κυβέρνηση στη χώρα.

"Δεν είπα ποτέ ότι έχω το αλάθητο του Πάπα, αλλά δεν δέχομαι, όμως, να υποτιμά κανείς όσα πετύχαμε", είπε ο κ. Ανδρουλάκης, παραδεχόμενος ότι έκανε και λάθη όσο είναι στη θέση του προέδρου.

Για την ανανέωση είπε ότι δεν ήταν προϊόν μεταγραφών, αλλά έγινε μέσα από τα σπλάχνα της παράταξης και για την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη.

Μίλησε για ένα σύγχρονο πολιτικό ήθος και υπογράμμισε πως για το ΠΑΣΟΚ η πολιτική δεν ξεκινάει από εκεί που τελειώνει η ηθική, αλλά πολιτική χωρίς ηθική δεν υπάρχει.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κατηγόρησε ότι είναι "κρατικιστής για τους ισχυρούς και νεοφιλελεύθερος για τον λαό". Του καταλόγισε ευθύνες για την "κατάρρευση", όπως είπε, του ΕΣΥ και για την κατάσταση στην παιδεία, το θέμα της ακρίβειας και τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας.

"Η επιλογή της Ν.Δ είναι να μην υπηρετεί τους πολλούς, αλλά να υπηρετεί τους λίγους και αυτό που την κράτησε όρθια είναι η ανοχή του λαού στο φόβο μην επιστρέψει ο Τσίπρας με τον Καμμένο", σημείωσε και πρόσθεσε πως αυτός ο φόβος δεν υπάρχει πλέον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

