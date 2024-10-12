Σε εξαιρετικά πολωμένο κλίμα συνεδριάζει σήμερα, Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που έχει προγραμματιστεί για τις 12:30 το μεσημέρι.

Τα στελέχη των «87», αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή και από τις ομιλίες τους έγινε σαφές ότι προετοιμάζουν ψηφοφορία για τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας Κασσελάκη για την ηγεσία του κόμματος. Ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι παραμένει πρόεδρος και σε μια ύστατη προσπάθεια να αναστρέψει το αρνητικό γι αυτόν κλίμα ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του, ότι αποσύρει το εξώδικο προς τα όργανα του κόμματος για τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του προκειμένου, όπως λέει «να μην έχουν κανένα άλλοθι», απευθυνόμενος σε όσους πιστεύει ότι επιχειρούν να τον αποκλείσουν από τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος εξήγησε ότι η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες των άλλων υποψηφίων, καθώς και η καταδίκη της διαρροής από την Πολιτική Γραμματεία στις 8 Οκτωβρίου, δικαίωσαν τις θέσεις του. Ως εκ τούτου, δήλωσε πως δεν θα ακολουθήσει περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή από τον Στέφανο Κασσελάκη δεν φαίνεται να λειτούργησε καθώς στελέχη που ζητούν τον αποκλεισμό διερωτόνται αν αποσύροντας το εξώδικο αποσύρει και την υπογραφή του σε αυτό ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Ομοβροντία πυρών στην Πολιτική Γραμματεία

Χθες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε ομοβροντία πυρών στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ενόψει της σημερινής κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπή.

«Ο Κασσελάκης δεν πήρε πίσω το εξώδικο. Εξακολουθεί να λέει ότι είναι πρόεδρος. Άρα, δεν υπάρχει σεβασμός των αποφάσεων του κόμματος. Χθες μίλησε για αλλαγή πολιτεύματος. Λόγος αποκλεισμού του κόμματος από εθνικές εκλογές ο μη σεβασμός του πολιτεύματος» δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη στη σκιά της συνέντευξης του κ. Κασσελάκη.

«Η δράση του Κασσελάκη είναι διασπαστική κίνηση, όχι η αντίδραση του κόμματος απέναντι σ’ αυτή», σημείωσε.

«Η αντίδραση με τη σύγκληση της ΚΕ είναι η μίνιμουμ κίνηση αξιοπρέπειας» ανέφερε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ» πρόσθεσε η κ. Γεροβασίλη.

«Το εξώδικο είναι η μέχρι στιγμής κορυφαία πράξη ποινικοποίησης του κόμματος, σε συνέχεια άλλων που πρόσφατα προηγήθηκαν» τόνισε στην ΠΓ ο Γιάννης Ραγκούσης.

«Στόχος της ποινικοποίησης του κόμματος από τον Στέφανο Κασσελάκη και τους/τις ομοίους του είναι το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως αξιωματική αντιπολίτευση» δήλωσε δε.

«Ο Κασσελάκης όχι μόνο δεν πήρε πίσω το εξώδικο, αλλά δηλώνοντας ότι ικανοποιήθηκε μετά από αυτό και γι’ αυτο δεν το συνεχίζει, ουσιαστικά είπε πως καλώς έπραξε και το απέστειλε, επομένως καλώς ποινικοποίησε την κομματική λειτουργία».

«Η τεχνητή προσπάθεια ακύρωσης της απαρτίας στην αυριανή συνεδρίαση της ΚΕ αποτελεί μία αθέμιτη και πρωτοφανής υπονόμευση λειτουργίας των οργάνων, δηλαδή της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί σήμερα από την ΠΓ» σημείωσε ο κ. Ραγκούσης.

Για την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ, καθώς και για ενδεχόμενη επανεξέταση της διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη από την ομάδα των «87», μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» το πρωί της Παρασκευής.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, δημοσίευσε την μακροσκελή ανάρτηση, απαντώντας σε κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του από μέλη της Γραμματείας όπου ανακοίνωση και την απόσυρση του εξωδίκου. Ωστόσο, για πολλούς η κίνησηαυτή φαίνεται να αποτελεί μια προσπάθεια να ακυρώσει το κρίσιμο ζήτημα της αυριανής συνεδρίασης κάτι ωστόσο που δε κατάφερε αφού αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κανονικά η Κεντρική Επιτροπή σήμερα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του κόμματος Παυσανία Παπαγεωργίου το κείμενο της απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας θα επαναλαμβάνει το οδικό χάρτη που έχει αποφασιστεί για το Συνέδριο, την εκλογή των συνέδρων και την εκλογή αρχηγού. Επίσης, η Πολιτική Γραμματεία υπογραμμίζει «την αναγκαιότητα των θεσμικών θέσεων για την επίτευξη της ομαλότητας και της ενότητας του κόμματος».

Πηγή: skai.gr

