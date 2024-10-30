Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ: Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα του Προέδρου της Γερμανίας

Με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ξεκίνησε η επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα του Προέδρου της Γερμανίας, Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας, στη συνέχεια, έχει στο Προεδρικό Μέγαρο, συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Στις 11:15 ο κ. Σταϊνμάιερ θα έχει στο Μέγαρο Μαξίμου κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη συνέχεια θα λάβουν χώρα διευρυμένες συνομιλίες των δυο αντιπροσωπειών.

Στις 12:05 ο κ. Σταϊνμάιερ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο και στις 13:10 θα συμμετάσχει στην εορταστική εκδήλωση για τα «150 χρόνια Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών». Στις 15:15 ο Πρόεδρος της Γερμανίας θα επισκεφθεί το Κ.Υ.Τ. Μαλακάσας και το απόγευμα στις 18:45 θα παραστεί σε εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Το βράδυ, στις 20:30, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και της Έλκε Μπούντενμπέντερ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πηγή: skai.gr

