«Κοινή συνισταμένη όλων μας είναι η προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και αυτό προϋποθέτει παραγωγικές επενδύσεις για σταθερή, ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και επισήμανε ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

«Ο πρωθυπουργός επισήμανε στον ΣΕΒ πως όταν πέφτει το κόστος παραγωγής πρέπει να πέφτει και η τιμή για τον καταναλωτή», υπογράμμισε ο υπουργός.

Σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση για το πλαφόν κέρδους απάντησε πως αφορά αποκλειστικά βασικά είδη διαβίωσης και δήλωσε ότι αν φτάσουμε σε μηδενικά επίπεδα πληθωρισμού τότε θα μπορεί να αποσυρθεί. «Αν διατηρηθεί ο πληθωρισμός των καλοκαιρινών μηνών, που ήταν μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, τότε μπορεί να αποσυρθεί. Με τα δεδομένα που έχουμε θα διατηρηθεί και μετά την 31η Δεκεμβρίου», προσέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Στον πληθωρισμό τροφίμων τα πάμε σχετικά καλά και θα το παλεύουμε συνέχεια» τόνισε και αναφέρθηκε στην προσπάθεια για την απορρόφηση των πόρων του RRF -36 δισ. ευρώ σε μικρό χρονικό διάστημα και με αυστηρούς όρους - και την πορεία της ελληνικής οικονομίας που τρέχει με τον δεύτερο καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ.

«Ο στόχος είναι να μπουν δυνατά στις επενδύσεις τόσο οι μεγάλες όσο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στις περιφέρειες που υστερούν και τις παραμεθόριες περιοχές, δημιουργώντας χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα» είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και στάθηκε στην ανάγκη να μειωθεί το έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου «που παραμένει βάσανο».

Αυτή είναι η ουσία του παραγωγικού μετασχηματισμού για βιώσιμη και ισχυρή ανάπτυξη τόνισε και δήλωσε ότι βλέπει θετικά την πρόταση του προέδρου του ΣΕΒ, του κ. Θεοδωρόπουλου, για νέο καθεστώς υπεραπόσβεσης. «Είναι σε θετική κατεύθυνση», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Σε ό,τι αφορά στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» περί... κατάργησης της 28ης Οκτωβρίου ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Πρόκειται για πρωτοφανή αθλιότητα πέρα από κάθε όριο. Με στοχεύει προσωπικά η εφημερίδα για δικούς της λόγους, πολιτικούς. Ακολουθούν το δόγμα του Γκέμπελς: Πες, πες, στο τέλος κάτι θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γιορτάσουμε την επέτειο σε όλη τη χώρα, είναι στο εθνικό DNA μας. Έχουμε την εθνική ανεξαρτησία μας και την ελευθερία μας. Αυτή ήταν μια εγκύκλιος της υπηρεσιακής γραμματέως για το πώς θα γιορτάσει κάθε τμήμα του Υπουργείου. Και πέρυσι και πρόπερσι είχε γίνει το ίδιο πράγμα και είχε εορταστεί με τον ίδιο τρόπο. Έγινε και τις άλλες χρονιές, αλλά φέτος το γράφουν. Είναι προσωπική πολιτική στόχευση και αήθης συκοφαντία. Είναι ντροπή ένας ιστορικός τίτλος να έχει καταντήσει σε αυτό το σημείο. Ντροπή τους, ντράπηκε και η ντροπή. Δεν σέβονται την αγάπη μας για την πατρίδα και τον πατριωτισμό μας».

«Για το θέμα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η υπηρεσιακή γραμματέας, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων covid-19, τον δυνητικό αριθμό (600 υπάλληλοι) συμμετεχόντων υπαλλήλων σε συνδυασμό με τα έργα ανακαίνισης που εκτελούνται στον 4ο όροφο του κτιρίου της οδού Κάνιγγος - τα οποία επέβαλαν την μη διαθεσιμότητα του χώρου τελετών στο ισόγειο του κτιρίου που εξασφαλίζει την πρόληψη της υγείας των εργαζομένων έναντι της αίθουσας 305Β του κτιρίου της οδού Νίκης 5 - αποφάσισε η τέλεση της εορτής να πραγματοποιηθεί για άλλη μια φορά όχι μαζικά αλλά σε επίπεδο οργανικής μονάδας ούτως ώστε με ευθύνη των προϊσταμένων να αποδοθεί φόρος τιμής στην εθνική επέτειο την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με το τελετουργικό που ακολουθείται τα τελευταία 4 χρόνια λόγω της covid19. Στο πλαίσιο αυτό αναγιγνώσκονται ποιήματα, τηρείται ενός λεπτού σιγή και ανακρούεται ο Εθνικός 'Ύμνος. Είναι ξεκάθαρο σε κάθε καλόπιστο πως η αξιοποίηση της εθνικής επετείου μέσω των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον τρόπο που επιλέγεται δεν υστερεί έναντι των λοιπών επιλογών και παραμένει μία λαμπρή ευκαιρία υπενθύμισης των αγώνων των προγόνων μας και των πανανθρώπινων αξιών που υπεράσπισε το Έθνος μας».

